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Salonda heyecan sürüyor

Alanya Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Birimler Arası Futsal Turnuvası tüm heyecanı ile devam ediyor

Salonda heyecan sürüyor

Alanya Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Birimler Arası Futsal Turnuvası tüm heyecanı ile devam ediyor

10 Şubat 2017 Cuma 23:37
Salonda heyecan sürüyor
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75. Yıl Spor Salonu’nda önceki akşam gerçekleştirilen turnuvada Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Mehteran takımı karşı karşıya geldi. Dostluk ve kardeşlik pankartı ile sahaya çıkan takımlar izleyicilerden büyük alkış aldı. Maç 2-1 Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün üstünlüğü ile sona erdi. Günün ikinci maçı ise Bilgi İşlem Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü arasında oynandı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü maç öncesi sahaya "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" pankartı ile çıktı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş şehit olan Coşkun Nazilli’nin abisi Mustafa Nazilli’ye plaket verdi. Maç 7-6 Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün galibiyeti ile son buldu.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Belediyesi İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü
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