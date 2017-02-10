Salonda heyecan sürüyor

75. Yıl Spor Salonu’nda önceki akşam gerçekleştirilen turnuvada Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Mehteran takımı karşı karşıya geldi. Dostluk ve kardeşlik pankartı ile sahaya çıkan takımlar izleyicilerden büyük alkış aldı. Maç 2-1 Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün üstünlüğü ile sona erdi. Günün ikinci maçı ise Bilgi İşlem Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü arasında oynandı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü maç öncesi sahaya "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" pankartı ile çıktı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş şehit olan Coşkun Nazilli’nin abisi Mustafa Nazilli’ye plaket verdi. Maç 7-6 Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün galibiyeti ile son buldu.