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Safet Susic'e Kosova kancası

Kosova Milli Takımı'nın, Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic'e talip olduğu öğrenildi. Susic ile anlaşmanın önündeki en büyük engelin ise 62 yaşındaki deneyimli çalıştırıcının yüksek maaşı olduğu iddia edildi

Safet Susic'e Kosova kancası

Kosova Milli Takımı'nın, Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic'e talip olduğu öğrenildi. Susic ile anlaşmanın önündeki en büyük engelin ise 62 yaşındaki deneyimli çalıştırıcının yüksek maaşı olduğu iddia edildi

04 Temmuz 2017 Salı 23:34
Safet Susic'e Kosova kancası
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2018 Dünya Kupası Eleme Grubu'nda Türkiye'nin de rakibi olan Kosova Milli Takımı'nda teknik adam değişikliği konusu masaya yatırılırken, adaylar arasında tanıdık bir isim gündeme geldi. Süper Lig'in 19. haftasında Alanyaspor'da teknik direktörlük koltuğuna oturan ve yakalanan çıkışta büyük katkısı olan Safet Susic'in adı Kosova Milli Takımı için anılmaya başladı. Türkiye'nin de yer aldığı I Grubu'nda 1 puanla son sırada yer alan Kosova'da Teknik Direktör Albert Bunjaki'nin görevine son verilmesi konusu gündeme getirilirken, en güçlü aday olarak Boşnak Teknik Adam Safet Susic gösterildi. Alanyaspor'la 1 yıl daha sözleşmesi olan Susic'in olası bir teklife olumlu yanıt verebileceği ifade edilirken, anlaşmanın önündeki en büyük engel olarak deneyimli teknik adamın yüksek maaşı gösterildi. 62 yaşındaki teknik adam, en son 2014 Dünya Kupası'nda milli takım çalıştırmıştı. Brezilya'da düzenlenen şampiyonaya Bosna Hersek'le katılan Susic, Arjantin, Nijerya ve İran'ın yer aldığı grupta 3 puan toplayıp 3. sırada kalarak evine dönmüştü.

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Son Güncelleme: 05.07.2017 00:02
Anahtar Kelimeler:
KosovaAlanyasporSafet Susic
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