Ryan Babel: "Beşiktaş'a şampiyon olmaya geliyorum"

Erzurum Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mahmut Uçar, anne ve bebek ölümlerinin azaltılmasına yönelik çalıştayda yaptığı konuşmada, bazı doktorların 'kalem aşısı' olarak bilinen yeni doğan aşısını (Hepatit B) yapılmış gibi gösterdiğini belirterek, "Vicdanı olan yapmaz