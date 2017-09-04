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Rusya doludizgin ilerliyor

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu karşılaşmasında Rusya, Belçika'yı 76-67 yendi

Rusya doludizgin ilerliyor

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu karşılaşmasında Rusya, Belçika'yı 76-67 yendi

04 Eylül 2017 Pazartesi 19:30
Rusya doludizgin ilerliyor
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RUSYA grupta üçüncü maçını da kazanarak yoluna namağlup devam ederken,  Belçika ise 2. yenilgisini aldı.
 
Mücadelenin ilk bölümünde Tabu'nun 3 sayılık basketleriyle etkili olan  Belçika, 4. dakikada 13-6 öne geçti. Shved'in skor yükünü üstlenmesiyle  rahatlayan Rusya, 8. dakikada rakibini yakalayarak 18-17 üstünlük yakaladı ve ilk  periyodu 19-18 önde bitirdi.
 
İkinci çeyrek oldukça çekişmeli geçerken, pota altında Antonov ve  Mozgov'la üstünlük sağlayan Rusya, devreyi 35-33 galip durumda kapattı.
 
Rusya, üçüncü periyoda Fridzon, Mozgov ve Vorontsevich'in sayılarıyla  başlayarak 24. dakikada 6 sayılık ( 43-37) fark elde etti. Oyunun kontrolünü  elinde tutan taraf olan Rusya, son çeyreğe de 53-47 avantajlı girdi.
 
Son çeyrekte baskılı savunma yapan Rusya, basit top kayıplarına karşın  aradaki farkı korumayı bildi. Kurbanov'un skorer oyunuyla 36. dakikayı 9 sayı  farkla 67-58 önde geçen Rusya karşısında, De Zeeuw'un basketleri Belçika için  yeterli olmadı. Rusya, müsabakadan 76-67 galip ayrıldı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Basketbol ŞampiyonasıRusya Doludizgin
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