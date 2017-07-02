Rota Remy'ye döndü

FRANSIZ Ouest-France gazetesinin haberine göre, Alanyaspor geçen sezon Nantes forması giyen Remy Riou ile tekrar temas kurdu. 29 yaşındaki file bekçisi için istenen 1-1,5 milyon Euro'luk bonservis bedelini fazla bulan turuncu yeşilli yönetimin, oyuncuyu daha düşük bir ücrete transfer etmek istediği öne sürüldü. Geçen sezonun ikinci yarısıyla birlikte Nantes'da gözden düşen Riou 22 lig maçında forma giymiş ve kalesinde 34 gol görmüştü. 2012'den bu yana Nantes forması giyen Fransız eldivenin sözleşmesi 2018'de sona eriyor.