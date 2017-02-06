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Ronaldinho'dan Çavuşoğlu'na özel video

Ünlü menejerlik şirketi B4L'ye ortak olmak için İstanbul'a gelen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Ronaldinho, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na çektiği video ile selam yolladı

Ronaldinho'dan Çavuşoğlu'na özel video

Ünlü menejerlik şirketi B4L'ye ortak olmak için İstanbul'a gelen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Ronaldinho, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na çektiği video ile selam yolladı

06 Şubat 2017 Pazartesi 13:01
Ronaldinho'dan Çavuşoğlu'na özel video
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ÜNLÜ sporcuların menejerliğini yapan B4L Menejerlik Şirketi sahibi Ümit Akbulut, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Ronaldinho'yu Türkiye'ye getirdi. Önceki akşam geldiği İstanbul'da büyük ilgiyle karşılaşan Brezilyalı yıldızın, B4L'e ortak olmak için yurda geldiği öğrenildi. Dün akşam bir TV programına katılan Ronaldinho, program öncesi çektiği video ile Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na selam yolladı. Videoda "Hasan Başkanım selamlar" diyen Ronaldinho'nun yanında Çavuşoğlu'nun yakın dostu Ümit Akbulut da vardı. Öte yandan, ünlü yıldızın Japonya'da açtığı R10 spor okulunun ikinci şubesini Hadımköy'de Ümit Akbulut'la birlikte açacağı öğrenildi.

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Son Güncelleme: 06.02.2017 13:06
Anahtar Kelimeler:
Ümit AkbulutHasan ÇavuşoğluAytemiz AlanyasporB4LRonaldinho
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