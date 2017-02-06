Ronaldinho'dan Çavuşoğlu'na özel video

ÜNLÜ sporcuların menejerliğini yapan B4L Menejerlik Şirketi sahibi Ümit Akbulut, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Ronaldinho'yu Türkiye'ye getirdi. Önceki akşam geldiği İstanbul'da büyük ilgiyle karşılaşan Brezilyalı yıldızın, B4L'e ortak olmak için yurda geldiği öğrenildi. Dün akşam bir TV programına katılan Ronaldinho, program öncesi çektiği video ile Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na selam yolladı. Videoda "Hasan Başkanım selamlar" diyen Ronaldinho'nun yanında Çavuşoğlu'nun yakın dostu Ümit Akbulut da vardı. Öte yandan, ünlü yıldızın Japonya'da açtığı R10 spor okulunun ikinci şubesini Hadımköy'de Ümit Akbulut'la birlikte açacağı öğrenildi.

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