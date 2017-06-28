Roma'ya Hollandalı sağ bek

İTALYA Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, Feyenoord'un Hollandalı sağ beki Rick Karsdorp'u transfer etti.
Roma'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, iki kulüp, 22 yaşındaki Hollandalı milli futbolcunun transferi konusunda el sıkıştı. Roma, 5 yıllık sözleşme imzaladığı Karsdorp'un bonservisi için Feyenoord'a 14 milyon avro ödedi. Açıklamada, futbolcunun göstereceği performansa bağlı olarak Roma'nın 5 milyon avroluk bir ödeme daha yapabileceği de belirtildi.
Karsdorp, geçen sezon, lig şampiyonluğu sevinci yaşadığı Feyenoord formasıyla 42 maça çıktı ve 1 gol, 7 asist üretti.
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