Roma'da Florenzi sezonu kapattı

İTALYA 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'nın orta saha oyuncusu Alessandro Florenzi, önceki sakatlığının nüksetmesi nedeniyle bu sezon hiçbir maçta forma giyemeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, 4 ay önce sol diz ön çapraz bağları yırtılan 25 yaşındaki futbolcunun geçen hafta antrenmanlara başladığı ancak sakatlığının yeniden nüksettiği bildirildi. Tedavi altına alınan milli İtalyan futbolcu Florenzi'nin sezonu kapattığı duyuruldu.

Roma formasıyla sezon başında 13 maça çıkan Florenzi, 1 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

