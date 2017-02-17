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Roma'da Florenzi sezonu kapattı

Roma'nın tecrübeli orta saha oyuncusu Alessandro Florenzi sakatlığı sebebiyle sezonu kapattı

Roma'da Florenzi sezonu kapattı

Roma'nın tecrübeli orta saha oyuncusu Alessandro Florenzi sakatlığı sebebiyle sezonu kapattı

17 Şubat 2017 Cuma 16:57
Roma'da Florenzi sezonu kapattı
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İTALYA 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'nın  orta saha oyuncusu Alessandro Florenzi, önceki sakatlığının nüksetmesi nedeniyle  bu sezon hiçbir maçta forma giyemeyecek.
 Kulüpten yapılan açıklamada, 4 ay önce sol diz ön çapraz bağları  yırtılan 25 yaşındaki futbolcunun geçen hafta antrenmanlara başladığı ancak  sakatlığının yeniden nüksettiği bildirildi. Tedavi altına alınan milli İtalyan  futbolcu Florenzi'nin sezonu kapattığı duyuruldu.
 Roma formasıyla sezon başında 13 maça çıkan Florenzi, 1 gol ve 3  asistlik performans sergilemişti.
 

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Anahtar Kelimeler:
Serie AİtalyaRomaAlessandro Florenzi
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