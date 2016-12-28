Riekerink'ten flaş kadro kararı

Ziraat Türkiye Kupası E grubu 4. hafta maçında Tuzlaspor sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Galatasaray teknik direktörü Riekerink, Tuzlaspor maçı öncesi ilk 11'de büyük bir sürprize imza attı

BAŞAKŞEHİR Fatih Terim Stadyumu Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink rotasyon yapmayı tercih etti.



Sakatlıkları nedeniyle Serdar Aziz, Koray Günter, Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş ve Lukas Podolski'den yararlanamayan Hollandalı çalıştırıcı, Kolbeinn Sigthorsson'un ise antrenman eksiği yüzünden kadroda tercih etmedi.



As oyunculardan Nigel de Jong, Yasin Öztekin ve Bruma'ya görev veren Jan Olde Riekerink, forvet pozisyonunda ise 19 yaşındaki Kerem Çalışkan'a güvendi.



KEREM ÇALIŞKAN KİMDİR?

19 yaşındaki Kerem Çalışkan, 2012'den beri Galatasaray altyapısında forma giymektedir. Sol ayaklı olan Kerem santrafor bölgesinde ve kanat pozisyonlarında forma giyiyor.



UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray ile şimdiye kadar10 maça çıkan Kerem 4 gol atıp, 1 asist gerçekleştirdi.



