banner428
banner405

Riekerink'ten flaş kadro kararı

Ziraat Türkiye Kupası E grubu 4. hafta maçında Tuzlaspor sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Galatasaray teknik direktörü Riekerink, Tuzlaspor maçı öncesi ilk 11'de büyük bir sürprize imza attı

Riekerink'ten flaş kadro kararı
banner404
BAŞAKŞEHİR Fatih Terim Stadyumu Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink rotasyon yapmayı tercih etti.

Sakatlıkları nedeniyle Serdar Aziz, Koray Günter, Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş ve Lukas Podolski'den yararlanamayan Hollandalı çalıştırıcı, Kolbeinn Sigthorsson'un ise antrenman eksiği yüzünden kadroda tercih etmedi.

As oyunculardan Nigel de Jong, Yasin Öztekin ve Bruma'ya görev veren Jan Olde Riekerink, forvet pozisyonunda ise 19 yaşındaki Kerem Çalışkan'a güvendi.

KEREM ÇALIŞKAN KİMDİR?
19 yaşındaki Kerem Çalışkan, 2012'den beri Galatasaray altyapısında forma giymektedir. Sol ayaklı olan Kerem santrafor bölgesinde ve kanat pozisyonlarında forma giyiyor.

UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray ile şimdiye kadar10 maça çıkan Kerem 4 gol atıp, 1 asist gerçekleştirdi.

 
banner355
Etiketler; #Ziraat Türkiye Kupası #kadro kararı
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
HDP'li Aysel Tuğluk tutuklandı
Sonraki Haber
Minibüs alt geçide uçtu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.