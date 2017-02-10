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Riekerink kendini övdü!

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink pazar günü oynayacakları Kayserispor maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı

Riekerink kendini övdü!

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink pazar günü oynayacakları Kayserispor maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı

10 Şubat 2017 Cuma 16:46
Riekerink kendini övdü!
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HOLLANDALI teknik adam kendisine yapılan eleştirilerle ilgili soruya ise "Şu andaki puan tablosuna göre geçmişle kıyaslandığında son 10 yılın en iyi yabancı hocası benim" yanıtını verdi.
Başakşehir yenilgisi ile kupanın dışında kaldıklarını vurgulayan Riekerink bunu "Ne yazık ki elendik. Şu anda tek odaklandığımız lig. Hedefimiz olan Beşiktaş maçına kadar kayıp yaşamamak istiyoruz. Bu yüzden önümüzdeki iki maçı kazanmak amacındayız" yorumunu yaptı.
Başakşehir maçında Galatasaray taraftarlarının kendisini istifaya davet etmesiyle ile ilgili soruya ise kısa cevap verdi.
"Kaybettiğimiz için taraftar tabi ki mutsuzdu."
Sarı Kırmızılı çalıştırıcı basın mensuplarının sorularına karşı şu yanıtları verdi:

EN İYİ ONBİRİ ÇIKARTIYORUM
"Mart'ta göreve geldim Bu işin doğasında var, eleştiriler hep olacaktır. Bu takımla her gün beraber olan, antrenmanları yapan benim. Bu yüzden benim gözümdeki en iyi onbir sahaya çıkıyor. Değişikliklerle ilgili biri eleştiri yaparsa, başkaları da onun peşinden gidiyor. Futbolda bu tartışmalar her zaman var. Sakat oyuncularla ilgili kafamızda şüphe var. Wesley Sneijder kesin oynamayacak. Diğer oyuncularla ilgili yarın bazı testler yapacağız ve kesin durumları belli olacak. Antrenmanda hazır olmak ile maç için hazır olmak da ayrı şeyler. Tolga ile konuşuyoruz durumumu değerlendireceğiz.Elimizde olgun ve tecrübeli bir kadro var. Herkes her şeyin bilincinde. Galatasaray'ın hedefleri büyük ve baskı olması normal. Bunların üstesinden gelecek oyunculara sahibiz. Diğer takımların da farklı sorunları olabilir."

EN İYİ YABANCI HOCA OLDUĞUMU SÖYLÜYORLAR
"Şu pozisyonda alınan sonuçlara göre en iyi yabancı hoca olduğumu söylüyorlar. Geçen yıla göre bazı değişiklikler da yaşadık. Kayseri maçı önümüzde ve bu bugün için başlangıç noktamız. Geçen sene Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin çok gerisiydeydik ve 4 hoca değişti.Çeşitli haberler çıkabilir, yaptığımız işin doğasında var. Benim hedefim takımım ve camiam çok önemli. Yazılanlar çizilenler beni fazla ilgilendirmiyor. Buraya gelirken de beklentiyi ve ve baskıyı biliyordum. Aramıza katılan oyunculardan memnunum kesinlikle iyi transferler yaptık. Alamadığımız oyuncular oldu ama aldığımız oyuncular da beni mutlu etti.Şu anda tamamen odaklandığımız şampiyonluk. Nereden geldiğimizi unutmamak lazım, geçen seneki durumla şimdiki durum arasında çok fark var. Çok büyük bir farkı kapattık.Takımın gelişmesi önemli. Sakat oyuncularımızın durumuna göre kadro kesinleşecek."
 

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Anahtar Kelimeler:
Jan Olde RiekerinkKayserisporGalatasaray
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