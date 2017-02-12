Riekerink'in kaderi belli oluyor

GALATASARAY'DA Kayserispor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Jan Olde Riekerink'in geleceği masaya yatırılacak.



Başkan Dursun Özbek, Sportif A.Ş Yönetim Kurulu üyesi Levent Nazifoğlu ve Dursun Özbek'in kardeşi Mehmet Özbek, Hollandalı teknik adamın takımdaki geleceği konusunda durum değerlendirmesi yapacak. Kritik toplantı sonucunda Riekerink ile yolların ayrılabileceği belirtiliyor.



Sarı kırmızılı yönetim, Kayserispor karşılaşmasında alınan sonuç ve oynanan futboldan memnun olmazken, yöneticilerin birçoğu Riekerink ile yola devam edilmemesi yönünde görüş belirtiyor.



Hollandalı teknik adamla ilgili son kararı başkan Dursun Özbek verecek. Galatasaray Başkanı, yapılacak toplantıdan sonra Riekerink'in sözleşmesinin feshedilip edilmeyeceğini belirleyecek.