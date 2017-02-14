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'Riekerink ile yollar ayırıldı'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray teknik direktörü Riekerink ile yolların ayrıldığını açıkladı. Özbek ayrıca adı Galatasaray ile anılan Tudor konusunda kesin bir bilgi vermedi

'Riekerink ile yollar ayırıldı'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray teknik direktörü Riekerink ile yolların ayrıldığını açıkladı. Özbek ayrıca adı Galatasaray ile anılan Tudor konusunda kesin bir bilgi vermedi

14 Şubat 2017 Salı 20:30
'Riekerink ile yollar ayırıldı'
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İŞTE Dursun Özbek'in açıklamaları;

Bugün yönetim kurulumuz vardı. Dün Temsa toplantısında açıklama yapmıştım. Özellikle Galatasaray futbol takımının bugünkü performasnı ile geldiği durumu değerlendireceğimiz söylemiştim ve bugün bunu enine boyuna tartıştık. Galatasaray'ın başarısı ve Riekerink ile yollarımızı ayırdık ve bunu kendisine ilettik.

TUDOR AÇIKLAMASI
Tudor ile ilgili çalışmalarımız yarın sabah başlayacak. Bu konuyla ilgili epey bir çalışma yapılıyor. Galatasaray'da çalışmak isteyecek çok kişi var ve yarın bu çalışmalara başlayacağız. Sözleşmesi müsait olan kişilerle görüşülmesi için talimat verdim. Yarından itibaren çalışmalarımıza hız vereceğiz.

Sneijder en önemli profesyonel... Dolayısıyla Galatasaray için varını yoğunu ortaya koyan birisi ve böyle bir durum olacağını düşünmüyorum.

Sözleşmesi itibariyle yarın gerekli açıklamayı yapacağız. Kendisiyle Levent Nazifoğlu konuştu ben konuşamadım ama yarın görüşeceğimizi düşünüyorum. En kısa sürede yeni hocayı takımın başına getirmek istiyoruz.

Feridun Tankut'un yaptığı açıklamalarla ilgili Özbek, 'Cevap vermek istemiyorum.' dedi.

'TARAFTAR BİZİ YALNIZ BIRAKMASIN'
Taraftarlardan şampiyonluk yolunda hep birlikte olmamız gerektiğini tekrar belirtiyorum. Bizim en büyük silahımız taraftarımız ve sporcuları yanlız bırakmamaları gerekiyor. Taraftar olmadan bu işleri başarmak mümkün değil. Çaykur Rizespor maçında yeni teknik direktörü takımın başına getirmek için elimizden geleni yapacağız.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Başkanı Dursun ÖzbekGalatasaray Teknik Direktörü Riekerink
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