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Rıdvan Dilmen'den Riekerink'e sert eleştiri!

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, kupada oynanan Başakşehir-Galatasaray maçını değerlendirdi. Dilmen, Galatasaray'ın Hollandalı teknik direktörü Jan Olde Riekerink'in takımı kötü yönettiğini söyledi

Rıdvan Dilmen'den Riekerink'e sert eleştiri!

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, kupada oynanan Başakşehir-Galatasaray maçını değerlendirdi. Dilmen, Galatasaray'ın Hollandalı teknik direktörü Jan Olde Riekerink'in takımı kötü yönettiğini söyledi

04 Şubat 2017 Cumartesi 23:26
Rıdvan Dilmen'den Riekerink'e sert eleştiri!
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ZİRAAT Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Başakşehir-Galatasaray maçını ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen değerlendirdi.Dilmen, Galatasaray'ın tam kadro çıkmasına rağmen, 5 as oyuncusundan yoksun Başakşehir'e karşı tam takım olamadığını söyledi ve birtakım eleştirilerde bulundu.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

"Galatasaray açısından baktığımızda kestirmeden kupa kazanabileceği bir mücadelede yer alıyor. Galatasaray, Sneijder'in dışında tam kadro çıktı.""Başakşehir ise 5 as oyuncusundan yoksun bir şekilde çıktı. Başakşehir hazır bir takım. Galatasaray ilk dakikalarda işyi oynuyordu ama klasik goller yiyor. Başakşehir'in ilk golünde Visca'nın ayağı bir adım öndeydi."

'BAŞAKŞEHİR AÇ OYUNCULARI OYNATTI'

"Emre'nin de Jouse'ye hareketi kırmızı kart olması gerekir ama tekrar izlemek lazım. Başakşehir aç oyuncularını oynattı. Galatasaray'da Muslera olmayınca çözülmeler yaşanabiliyor.""Entereasan bir şekilde Garry Rodrigues'i oynatmıyor 11'de. Geldiği günden beri ilk 11 oynamadı. Eğer bu transferi yapıyorsam ben 11'de görmek isterim sonuçta yaşı da çok genç değil."

'SÜRPRİZ Mİ...'

"Sürpriz mi! Değil! Başakşehir'in oynadığı maçlarda zaten üstün olduğu gözleniyordu. Galatasaray kendi de 2. yarıda maçı kazanmaya inanmadı. İyi bir futbol takımı (Başakşehir), Riekerink açısından en kötü yönetilen takımına (Galatasaray) karşı oynanan bir maçtı.""Hakem konusunda nasıl Beşiktaş'a bir şey söyleyemiyorsanız 5-1'lik Konya maçında ama hakemin bugün iki skoru etkileyen hatası maça damga vurdu. Göksel başkan ve Abdullah hoca şampiyonluğa kafayı takmışlar. Kupada takımın yarısını oynatmıyorsa, böyle.""Riekerink, daha 7 gün önce 'Podolski inşallah kalır' diyor. Koskoca Galatasaray kulübü ya, böyle olur mu?"

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RIDVAN DİLMENRiekerinkBaşakşehir-Galatasaray MaçıDilmenGalatasarayHollandalı Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink
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