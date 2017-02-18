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Rıdvan Dilmen'den Igor Tudor'a sert eleştiri

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının ardından Ntvspor yorumcusu Rıdvan Dilmen maçı değerlendirdi. Ünlü yorumcu Galatasaray'ın hocası Tudor'u eleştirdi.

Rıdvan Dilmen'den Igor Tudor'a sert eleştiri

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının ardından Ntvspor yorumcusu Rıdvan Dilmen maçı değerlendirdi. Ünlü yorumcu Galatasaray'ın hocası Tudor'u eleştirdi.

18 Şubat 2017 Cumartesi 22:00
Rıdvan Dilmen'den Igor Tudor'a sert eleştiri
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İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:
GALATASARAY'I biz çok konuşacağız. Hatta arkadaşlarla biz sistemleri yazarken bir veya bilemedin iki kez yapıyorduk. Tudor bizi bu konuda uğraştıracak.
Rize takımı, ligin en zayıf kadrosuna sahip takımı. Hikmet Karaman'ın doğru tercihleri Rize'nin lehine geliştirdi olayı.
İlk yarıda hiç etkinliği olmayan Rize takımı, ikinci yarıda daha çok pozisyona giren bir takım oldu.
Galatasaray rakibi yoruyor derken teknik direktör bir fantezi yaptı. Josue'yi neden çıkarıyorsun? Ofansif olarak eksildiler. Golü attıran ve topu taşıyan adamı aldı.
Burası Karabük değil. Türk Telekom Arena'da herkes antrenörlük yapar.
Bütün teknik direktörler ve izleyicilerden özür dilerim. Asla bir maça göre yorum yapmam. Tudor, saha dışından "Ben geldim" dedi.
Geldiğin zaman ses getirmek Bruma ve Hakan'ı yemekle olmaz. Büyük takım teknik direktörlüğü farklı bir şeydir. Antrenörün bir ilkesi olur.
Antrenörlük fantezi, sihirbazlık yeri değildir.
 

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Çaykur Rizespor - Galatasaray MaçıRIDVAN DİLMENIgor TudorSert EleştiriNtvspor Yorumcusu Rıdvan Dilmen
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