Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş Fenerbahçe maçı değerlendirmesi

USTA yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Rıdvan Dilmen'in devre arası derbi yorumu;

-49 dakika oynandı, topun oyunda kalmaması açısından Türkiye ve Avrupa rekoru kırılmıştır. Çirkin bir oyun oldu

-Advocaat, %1000 çıkarır Van Persie'yi. En küçük şeyinde atacak hakem Van Persie'yi

-Oğuzhan, Van Persie'ye 'burnun havada' gibi bir hareket yaptı. Ben öyle anladım

-Kırmızı pozisyonunda Van Persie'nin yaptığı faul ve sarı kart var. Eğer tekmeyse, kırmızı vermesi lazım

-Tosic'in bir darbesi gözüküyor, tahrik oldu, vurdu

-Saat tutun, devre 15 dakika sürmez, en az 20 dakika sürer. İçeride olaylar var çünkü

- Şu anda Van Persie duştadır

-Advocaat'ın eğer tecrübesi varsa, ki var, Van Persie'yi çıkartır. Oyunda tutmak, Şenol Güneş'e yardımcı olmaktır

- Beşiktaş'ta Mitrovic oyuna girer. Talisca çıkar gibi duruyor. Van Persie'yi oyunda tutmak Şenol Güneş'e yardımcı olmaktır. Advocaat, ikinci yarı Persie'yi çıkarır. "