banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88390
ALTIN
144.996
DOLAR
3.6928
STERLIN
4.6171
EURO
3.9848
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
6 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
6 Şubat 2017 Alanya -...
Çocuklarda iştahsızlığa yol açan 5 etken
Çocuklarda iştahsızlığa yol açan 5...
04 Şubat 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
04 Şubat Günlük Burç Yorumu

Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş Fenerbahçe maçı değerlendirmesi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen maçın devre arasında Beşiktaş Fenerbahçe maçı ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu

Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş Fenerbahçe maçı değerlendirmesi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen maçın devre arasında Beşiktaş Fenerbahçe maçı ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu

05 Şubat 2017 Pazar 22:26
Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş Fenerbahçe maçı değerlendirmesi
banner404

USTA yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 

Rıdvan Dilmen'in devre arası derbi yorumu;

-49 dakika oynandı, topun oyunda kalmaması açısından Türkiye ve Avrupa rekoru kırılmıştır. Çirkin bir oyun oldu

-Advocaat, %1000 çıkarır Van Persie'yi. En küçük şeyinde atacak hakem Van Persie'yi

-Oğuzhan, Van Persie'ye 'burnun havada' gibi bir hareket yaptı. Ben öyle anladım

 -Kırmızı pozisyonunda Van Persie'nin yaptığı faul ve sarı kart var. Eğer tekmeyse, kırmızı vermesi lazım

-Tosic'in bir darbesi gözüküyor, tahrik oldu, vurdu

 -Saat tutun, devre 15 dakika sürmez, en az 20 dakika sürer. İçeride olaylar var çünkü

- Şu anda Van Persie duştadır

-Advocaat'ın eğer tecrübesi varsa, ki var, Van Persie'yi çıkartır. Oyunda tutmak, Şenol Güneş'e yardımcı olmaktır

- Beşiktaş'ta Mitrovic oyuna girer. Talisca çıkar gibi duruyor. Van Persie'yi oyunda tutmak Şenol Güneş'e yardımcı olmaktır. Advocaat, ikinci yarı Persie'yi çıkarır. "

banner355
Anahtar Kelimeler:
Ziraat TürkiyeFenerbahçeBeşiktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Van Persie'den şok hareket
Van Persie'den şok hareket
Derbide büyük olay: Tosic çıldırdı
Derbide büyük olay: Tosic çıldırdı
Çavuşoğlu'nu unutmadılar
Çavuşoğlu'nu unutmadılar

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals