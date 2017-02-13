Resmen buz tuttuk: Türkiye 0 - 42 Rusya

ERZURUM'DA dün başlayan 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) coşkuyla devam ediyor.

BUZ HOKEYİNDE YIKILDIK 42-0

Erzurum Yakutiye Buz Hokey salonunda oyunların ilk müsabakasına çıkan Türk takımı Rusya ile karşılaştı. İki yıl önce Vorarlberg’de yapılan son EYOF oyunlarında 2. olan Rusya takımı karşısında bir varlık gösteremeyen Türk Milli takımı sahadan 42-0 mağlup ayrıldı.

Maçın ikinci dakikasında ilk golünü atan Rusya, ilk devreyi 15-0 önde kapattı. İkinci devrede Rusya baskısını iyice arttırarak son devreye 27-0 önde girdi. Üçüncü devrede Rusya organize ataklarına devam ederek karşılaşmayı 42-0 kazandı. Türk seyircilerden yoğun destek alan Türkiye Milli Takımı’nın en iyi oyuncusu Fahri Celepli, Rusya Milli takımının en iyi oyuncusu ise 30 numaralı formasıyla Makar Chufarov seçildi.

AYDAN KARAKULAK SEVİNDİRDİ

İlk gün müsabakalarında 13 yıllık EYOF tarihinde ilk madalyamızı alan Aydan Karakulak’ın başarısı büyük sevinç yarattı. Snowboard Paralel Büyük Slalom yarışlarında 3’ncü olan Aydan Karakulak Palandöken Kardelen Pisti’nde yapılan yarışlarında aldığı bronz madalya ile madalya alan ilk sporcumuz olarak tarihe geçti. 17 yaşındaki Kayseri Kış Sporları Kulübü sporcusu Karakulak “Bütün gücümle yarıştım, Türkiye’nin adını duyurduğum için çok gururluyum" dedi. Aynı branşta Zehra Gözdenur Geneşke de yarışı 4’ncü olarak tamamladı.

Snowboard Paralel Büyük Slalom erkek yarışlarında ise Kars-Sarıkamış bölgesi sporcusu Emre Boydak ise finale kaldı ancak final yarışında düşen genç sporcumuz 4. oldu.

BAŞAR OKTAY’IN MADALYA UMUDU SÜRÜYOR

Artistik Buz Pateninde erkeklerde Başar Oktar 62.20 puanla ilk günü 3. tamamladı, kızlarda ise Ekin Saygı 20 yarışmacı içinde kısa programda ilk günü 30.61 puanla 16’ncı tamamladı. İki branşta da finaller Çarşamba günü yapılacak.

CURLİNG’DE İDDALIYIZ

Madalya umutlarımızdan biri olan Curlig’de ilk müsabakasına çıkan kız milli takımı Norveç’le yaptığı maçta 11-9 galip ayrıldı. Kızlar bugün Polonya karşısında 2. maçına çıkacak.