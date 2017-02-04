banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 11°
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88390
ALTIN
144.915
DOLAR
3.6928
STERLIN
4.6153
EURO
3.9848
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
04 Şubat 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
04 Şubat Günlük Burç Yorumu
4 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
4 Şubat 2017 Alanya -...
16 Ocak 2017 Pazartesi Yeni Alanya E Gazetesi
Yeni Alanya E - Gazete
Flaş Haber
Korkutan ev yangını
Kapat

"Rakibe oyun kurdurmadık"

Tuzlaspor deplasmanında alınan 4-1 galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükselen Sivasspor’da Teknik Direktör Mesut Bakkal, oyuncularını kutladı

"Rakibe oyun kurdurmadık"

Tuzlaspor deplasmanında alınan 4-1 galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükselen Sivasspor’da Teknik Direktör Mesut Bakkal, oyuncularını kutladı

04 Şubat 2017 Cumartesi 17:48
"Rakibe oyun kurdurmadık"
banner404

TUZLASPOR önünde alınan galibiyetle kupada yoluna devam eden Sivasspor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal, karşılaşma sonrasında şunları söyledi:
"Zor geçeceğini biliyorduk ve ona göre iyi hazırlandık. Tuzlaspor'un son 8 maçında 6 galibiyeti, 1 beraberliği ve 1 mağlubiyeti vardı. 17 gol atan üretken bir takım Tuzlaspor. İlk yarıda önde karşılık verdiğimizde oyun kurmakta zorlandılar ve biz de golleri bulunca maçın sonucu da belli etti kendini. Kupada devam etmek istiyorduk. Disiplinli ve özverili bir takım vardı sahada. Oyuncularımı tebrik ediyoruz. Tuzlaspor'u da tebrik ediyorum, kupada buraya kadar geldiler. Ümit Hoca'yı da tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. İnşallah ligde de bu başarıyı devam ettirirler. Biz de ligde yolumuza aynı başarılarla devam edeceğiz."

banner355
Anahtar Kelimeler:
Tuzlaspor DeplasmanıZiraat Türkiye Kupası4-1 GalibiyetSivassporTeknik Direktör Mesut Bakkal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanyaspor'dan farklı prova
Alanyaspor'dan farklı prova
Trabzonspor'da Castillo şoku
Trabzonspor'da Castillo şoku
Galatasaray'da flaş gelişme! Muslera...
Galatasaray'da flaş gelişme! Muslera...

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals