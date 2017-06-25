Potanın Perileri Avrupa'da kaçıncı oldu

POTANIN Perileri, Prag'da oynadığı sıralama maçında Letonya'yı rahat geçip Avrupa Şampiyonası'nda beşinci oldu: 72-63.

Mücadeleye Pelin, Holingsvorth ve Cansu'nun skorer oyunuyla başlayan Türkiye, ilk devrede alan savunmasında başarılı olup odaya 43-27 galip gitti.



Üçüncü çeyrekte vites küçülten kızlarımız ilk 8 dakikada sadece 7 sayı üretseler de son 10'a 55-46 ile üstün girdiler.

Periler, final periyodunda oyun temposunda gel-gitler yaşamalarına rağmen toplamda 24 sayı üreten Holingsvorth'ün önderliğinde Letonya'yı devirdiler: 72-63.