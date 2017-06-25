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Potanın Perileri Avrupa'da kaçıncı oldu

Çekya'nın ev sahipliğinde organize edilen Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda A Milli Kadın Takımımız, klasman mücadelesinde karşılaştığı Letonya'yı 72-63'lük skorla yenerek 5. oldu

Potanın Perileri Avrupa'da kaçıncı oldu

Çekya'nın ev sahipliğinde organize edilen Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda A Milli Kadın Takımımız, klasman mücadelesinde karşılaştığı Letonya'yı 72-63'lük skorla yenerek 5. oldu

25 Haziran 2017 Pazar 17:42
Potanın Perileri Avrupa'da kaçıncı oldu
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POTANIN Perileri, Prag'da oynadığı sıralama maçında Letonya'yı rahat geçip Avrupa Şampiyonası'nda beşinci oldu: 72-63.
Mücadeleye Pelin, Holingsvorth ve Cansu'nun skorer oyunuyla başlayan Türkiye, ilk devrede alan savunmasında başarılı olup odaya 43-27 galip gitti.

Üçüncü çeyrekte vites küçülten kızlarımız ilk 8 dakikada sadece 7 sayı üretseler de son 10'a 55-46 ile üstün girdiler.
Periler, final periyodunda oyun temposunda gel-gitler yaşamalarına rağmen toplamda 24 sayı üreten Holingsvorth'ün önderliğinde Letonya'yı devirdiler: 72-63.

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Son Güncelleme: 25.06.2017 17:53
Anahtar Kelimeler:
Kadınlar Avrupa Şampiyonası
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