Potada yine güldük

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi'nde mücadele eden Alanya Belediyespor Bayan Basketbol Takımı, hafta sonunda karşılaştığı Akdeniz Üniversitesi'ni 69-67 mağlup etti.

Yeni transferler Yasemin Atınç, Nilüfer Bağcı, Şükran Çapalı ve Mürüvvet Menderes'in de oynadığı maçta oyuncular, gösterdikleri performansla beğeni topladılar.