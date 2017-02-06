Potada yine güldük

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi'nde mücadele eden Alanya Belediyespor Bayan Basketbol Takımı, hafta sonunda karşılaştığı Akdeniz Üniversitesi'ni 69-67 mağlup etti.
Yeni transferler Yasemin Atınç, Nilüfer Bağcı, Şükran Çapalı ve Mürüvvet Menderes'in de oynadığı maçta oyuncular, gösterdikleri performansla beğeni topladılar.
TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi'nde mücadele eden Alanya Belediyespor Bayan Basketbol Takımı, hafta sonunda karşılaştığı Akdeniz Üniversitesi'ni 69-67 mağlup etti.