Potada şok mağlubiyet

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi'nde mücadele eden Alanya Belediyespor Bayan Basketbol Takımı, ligin ilk yarısında 74-56 mağlup ettiği rakibi Giresun Üniversitesi'ne deplasmanda konuk oldu. Mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı mücadeleden 68-64 mağlup ayrılan kırmızı beyazlılar, şok mağlubiyet karşısında şaştı kaldı. Maçtan önce play off hayalleri kuran Alanya Belediyespor, bu mağlubiyetle 3. sıraya geriledi. Ligin son haftasında kendi evinde Arge Basketbol takımını ağırlayacak olan Alanya Belediyespor Bayan Basketbol Takımı, play-off maçları oynayabilmek için mutlak galip gelmek zorunda. Ancak galip gelmek de yetmeyecek, ekibimiz rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek.