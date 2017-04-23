Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 14°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
92424
ALTIN
148.816
DOLAR
3.6475
STERLIN
4.6263
EURO
3.9001
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Diyet kola içen erken bunuyor
Diyet kola içen erken bunuyor
22 Nisan 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
22 Nisan Günlük Burç Yorumu
22 Nisan 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
22 Nisan 2017 Alanya -...

Potada şok mağlubiyet

Deplasmanda Giresun Üniversitesi'ne konuk olan Alanya Belediyespor Bayan Basketbol Takımı, sahadan 68-64 mağlup ayrıldı

Potada şok mağlubiyet

Deplasmanda Giresun Üniversitesi'ne konuk olan Alanya Belediyespor Bayan Basketbol Takımı, sahadan 68-64 mağlup ayrıldı

23 Nisan 2017 Pazar 23:46
Potada şok mağlubiyet
banner404

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi'nde mücadele eden Alanya Belediyespor Bayan Basketbol Takımı, ligin ilk yarısında 74-56 mağlup ettiği rakibi Giresun Üniversitesi'ne deplasmanda konuk oldu. Mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı mücadeleden 68-64 mağlup ayrılan kırmızı beyazlılar, şok mağlubiyet karşısında şaştı kaldı. Maçtan önce play off hayalleri kuran Alanya Belediyespor, bu mağlubiyetle 3. sıraya geriledi. Ligin son haftasında kendi evinde Arge Basketbol takımını ağırlayacak olan Alanya Belediyespor Bayan Basketbol Takımı, play-off maçları oynayabilmek için mutlak galip gelmek zorunda. Ancak galip gelmek de yetmeyecek, ekibimiz rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek. 

banner355
Anahtar Kelimeler:
Deplasmanda Giresun ÜniversitesiAlanya Belediyespor Bayan Basketbol Takımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hokeyde iyi başlangıç
Hokeyde iyi başlangıç
'Alanyaspor iyi takım'
'Alanyaspor iyi takım'
Derbi kralı Fenerbahçe
Derbi kralı Fenerbahçe

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals