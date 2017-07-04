Portekizli Pepe Beşiktaş yolunda

İSPANYA'NIN Real Madrid takımında uzun yıllar futbol oynayan ve bonservisi elinde olan deneyimli stoper ile görüşen siyah-beyazlı kulüp, sosyal medyadan Pepe'nin Beşiktaş formasıyla fotoğrafını paylaştı.
Beşiktaş'ın Instagram hesabındaki "Hikaye" bölümünden yapılan paylaşımda transfer görüşmelerini yürüten asbaşkan Umut Güner ile siyah-beyazlı formayla poz veren Pepe'nin fotoğrafı yer aldı.
Bir başka paylaşımda ise Umut Güner'in yanı sıra yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun da bulunduğu ve Portekizli futbolcunun sözleşme imzalarken görülen fotoğrafa yer verildi.
Pepe de sosyal medyadaki hesaplarından, Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarında Vodafone Park'ın ve İstanbul Boğazı'nın göründüğü bir fotoğraf ile "Bu sene?" ifadesini paylaştı.
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