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Popülerlik arttı

Süper Lig'de ara transfer dönemi ve lige verilen kısa ara sona ererken, takımlarla ilgili haberlerin spor sayfalarına yansımaları ve Ocak ayı haber sıralaması belli oldu

Popülerlik arttı

Süper Lig'de ara transfer dönemi ve lige verilen kısa ara sona ererken, takımlarla ilgili haberlerin spor sayfalarına yansımaları ve Ocak ayı haber sıralaması belli oldu

02 Şubat 2017 Perşembe 22:21
Popülerlik arttı
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MEDYA Takip Ajansı Interpress tarafından hazırlanan "Süper Lig Ocak Ayı Haber Durumu" raporuna göre, son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla bir anda zirvenin gerisine düşmesinin yanısıra başkan Aziz Yıldırım’ın yaptığı açıklamalarla da gündem olan Fenerbahçe, yazılı basında hakkında çıkan toplam 10 bin 175 haberle ilk sırada yer aldı. Geçtiğimiz ay listenin 15. sırasında yer alan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor ise bu ay listenin 12. sırasında yer aldı. Hazırlanan "Süper Lig Ocak Ayı Haber Durumu" raporuna göre, ligdeki takımların haber sıralaması ve bir ay boyunca haklarında çıkan haber sayıları şöyle:

TAKIM         HABER SAYISI
1.FENERBAHÇE     10.175
2.GALATASARAY     9.543
3.BEŞİKTAŞ     9.487
4.TRABZONSPOR     9.188
5.BURSASPOR     5.672
6.ANTALYASPOR     5.225
7.A.KONYASPOR      5.155
8.GENÇLERBİRLİĞİ 5.046
9.GAZİANTEPSPOR     4.934
10.KAYSERİSPOR     4.294
11.OSMANLISPOR     3.535
12.A.ALANYASPOR     3.295
13.ADANASPOR      3.011
14.KASIMPAŞA      2.839
15.AKHİSAR BLD      2.776
16.BAŞAKŞEHİR      2.416
17.K.KARABÜKSPOR 2.100
18.Ç.RİZESPOR     2.090
 

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Anahtar Kelimeler:
Süper LigPopülerlikLig
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