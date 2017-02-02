Popülerlik arttı

MEDYA Takip Ajansı Interpress tarafından hazırlanan "Süper Lig Ocak Ayı Haber Durumu" raporuna göre, son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla bir anda zirvenin gerisine düşmesinin yanısıra başkan Aziz Yıldırım’ın yaptığı açıklamalarla da gündem olan Fenerbahçe, yazılı basında hakkında çıkan toplam 10 bin 175 haberle ilk sırada yer aldı. Geçtiğimiz ay listenin 15. sırasında yer alan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor ise bu ay listenin 12. sırasında yer aldı. Hazırlanan "Süper Lig Ocak Ayı Haber Durumu" raporuna göre, ligdeki takımların haber sıralaması ve bir ay boyunca haklarında çıkan haber sayıları şöyle:

TAKIM HABER SAYISI

1.FENERBAHÇE 10.175

2.GALATASARAY 9.543

3.BEŞİKTAŞ 9.487

4.TRABZONSPOR 9.188

5.BURSASPOR 5.672

6.ANTALYASPOR 5.225

7.A.KONYASPOR 5.155

8.GENÇLERBİRLİĞİ 5.046

9.GAZİANTEPSPOR 4.934

10.KAYSERİSPOR 4.294

11.OSMANLISPOR 3.535

12.A.ALANYASPOR 3.295

13.ADANASPOR 3.011

14.KASIMPAŞA 2.839

15.AKHİSAR BLD 2.776

16.BAŞAKŞEHİR 2.416

17.K.KARABÜKSPOR 2.100

18.Ç.RİZESPOR 2.090

