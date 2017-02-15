Play-Off inadı sürüyor

TÜRKİYE Basketbol Kadınlar Bölgesel Ligi'nde mücadele eden Alanya Belediyespor Bayan Basketbol Takımı'nın play off inadı devam ediyor. Ligde son iki haftada önce Akdeniz Üniversitesi'ni kendi sahasında mağlup eden kırmızı beyazlı ekip, ardından deplasmanda Fixoto Gençlik'i mağlup etmişti. Yarın yine deplasmanda galibiyet arayacak olan temsilcimiz, Bayraklı Belediyespor'a konuk olacak. İzmir Mustafa Kemal Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak olan mücadele, saat 16.00'da başlayacak. Ligde kalan 3 maçlarını da kazanarak play off oynamak istediklerini söyleyen antrenör Nuri Koç "Sezon sonunda hedefimize ulaşmak için kalan maçlarımızı da kazanmamız gerekiyor. İki maçlık bir galibiyet serisi yakaladık, bunu Bayraklı Belediyespor maçında da devam ettirmek istiyoruz" dedi.

