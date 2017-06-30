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30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu

'Planlı gidiyoruz'

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Magaye ve Emrah Başsan iddialarının tamamen dedikodu olduğunu ifade etti ve ekledi: Kulübümüzle herkesin adı geçiyor ama imza olmadan yorum yapmak anlamsız

'Planlı gidiyoruz'

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Magaye ve Emrah Başsan iddialarının tamamen dedikodu olduğunu ifade etti ve ekledi: Kulübümüzle herkesin adı geçiyor ama imza olmadan yorum yapmak anlamsız

30 Haziran 2017 Cuma 23:21
'Planlı gidiyoruz'
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YENİ sezon hazırlıklarına bugün başlayacak olan Aytemiz Alanyaspor'da başkan Hasan Çavuşoğlu, yayıncı kuruluşa transfer değerlendirmesi yaptı. Çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü ifade eden Çavuşoğlu, "Transfer çalışmalarımız planladığımız şekilde gidiyor. Daha önce belirlediğimiz futbolcularla görüşmelerimiz devam ediyor. Geçtiğimiz sezon kiralık oynayan futbolcularla da temas halindeyiz. Takımımız yarın (bugün) itibariyle hazırlıklarına başlayacak. Yavaş yavaş toparlanıyor. Daha önce de söylediğimiz gibi kaleci, stoper ve kanat oyuncusu eksiğimiz var. Kanat oyuncusu transferimiz, geçen yıl kiralık oynayan futbolcularla olan görüşmelerin ardından belli olacak. Candeias gitti, onun yerine Mbilla geldi. Bunun gibi giden oyuncuların yerlerine göre transfer yapacağız" dedi. 

'İDDİALAR ASILSIZ'

Süper Lig'e veda eden Adanaspor'un forveti Magaye ve Galatasaraylı Emrah Başsan'la ilgili transfer iddialarının da dedikodudan öteye geçmediğini söyleyen Hasan Çavuşoğlu, "Kulübümüzle herkesin adı geçiyor. Gazetelere baktığımız zaman görüyoruz ki bir sürü ilgilenmediğimiz futbolcunun adı Alanyaspor'la anılıyor. Bu konuda yapacak bişey yok. İmza atılmadan bu konularda yorum yapmak istemiyorum. İmzalandığı zaman futbolcu bizimdir, imzalamadığı zaman ise bizim değildir" dedi. Vagner Love'ın takımda kalıp kalmayacağı konusuna da açıklık getiren Çavuşoğlu, "Love'ın bizimle 1 yıl daha sözleşmesi devam ediyor. İnşallah yeni sezonda kadromuzda olacak" ifadelerini kullandı. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporBaşkanı Hasan ÇavuşoğluMagayeEmrah Başsan
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