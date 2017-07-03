Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 35°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100765
ALTIN
140.254
DOLAR
3.5302
STERLIN
4.5854
EURO
4.0183
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Tatil hastalıklarından korunmak için 10 öneri
Tatil hastalıklarından korunmak için 10...
'Erkekler en çok meme küçültme ameliyatı yaptırıyor'
'Erkekler en çok meme küçültme...
Karpuz kışa nasıl saklanır?
Karpuz kışa nasıl saklanır?

Pepe ortalığı karıştıracak

Beşiktaş'ın transfer gündeminin ilk sırasında yer alan Portekizli savunma oyuncusu için devreye Fenerbahçe'nin girdiği iddia edildi

Pepe ortalığı karıştıracak

Beşiktaş'ın transfer gündeminin ilk sırasında yer alan Portekizli savunma oyuncusu için devreye Fenerbahçe'nin girdiği iddia edildi

03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:41
Pepe ortalığı karıştıracak
banner404

PORTEKİZ gazetesi Record'un haberine göre Fenerbahçe, Pepe'ye teklif yaptı.

AYNI TEKLİF

Gazeteye göre Fenerbahçe, Beşiktaş ile anlaşma noktasında olan Pepe için 2 yıllık 5 milyon Euro ve 2.5 milyon Euro imza parası teklif etti. 34 yaşındaki futbolcunun son kararını en geç 2 gün içinde vereceği belirtildi.

BEŞİKTAŞ BİR ADIM ÖNDE

Real Madrid ile olan sözleşmesini yenilemedikten sonra bonservisi eline geçen Pepe'nin transferinde ise en şanslı takımın Beşiktaş olduğu kaydedildi. Fenerbahçe'nin transfer girişimlerinde geç kaldığı ve Portekizli yıldızın iki takımdan da aynı teklifi almasına rağmen Beşiktaş'a yakın olduğunun altı çizildi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Pepe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ve şampiyon belli oldu
Ve şampiyon belli oldu
Galatasaray'dan tek gollü prova
Galatasaray'dan tek gollü prova
Türkiye Avrupa üçüncüsü oldu
Türkiye Avrupa üçüncüsü oldu

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals