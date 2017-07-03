Pepe ortalığı karıştıracak

PORTEKİZ gazetesi Record'un haberine göre Fenerbahçe, Pepe'ye teklif yaptı.
AYNI TEKLİF
Gazeteye göre Fenerbahçe, Beşiktaş ile anlaşma noktasında olan Pepe için 2 yıllık 5 milyon Euro ve 2.5 milyon Euro imza parası teklif etti. 34 yaşındaki futbolcunun son kararını en geç 2 gün içinde vereceği belirtildi.
BEŞİKTAŞ BİR ADIM ÖNDE
Real Madrid ile olan sözleşmesini yenilemedikten sonra bonservisi eline geçen Pepe'nin transferinde ise en şanslı takımın Beşiktaş olduğu kaydedildi. Fenerbahçe'nin transfer girişimlerinde geç kaldığı ve Portekizli yıldızın iki takımdan da aynı teklifi almasına rağmen Beşiktaş'a yakın olduğunun altı çizildi.
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