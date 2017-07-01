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Pepe Beşiktaş'la görüşmek için İstanbul'a geliyor

Sözleşme süresi nedeniyle Paris Saint Germain'le anlaşamayan Pepe, Beşiktaş'la görüşmek üzere önümüzdeki hafta içinde İstanbul'a geliyor... Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca Gazetesi, Portekizli savunmacının Beşiktaş ile anlaşmak üzere İstanbul'a geleceğini duyurdu

Pepe Beşiktaş'la görüşmek için İstanbul'a geliyor

Sözleşme süresi nedeniyle Paris Saint Germain'le anlaşamayan Pepe, Beşiktaş'la görüşmek üzere önümüzdeki hafta içinde İstanbul'a geliyor... Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca Gazetesi, Portekizli savunmacının Beşiktaş ile anlaşmak üzere İstanbul'a geleceğini duyurdu

01 Temmuz 2017 Cumartesi 18:39
Pepe Beşiktaş'la görüşmek için İstanbul'a geliyor
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BEŞİKTAŞ-Pepe flörtünde sıcak gelişmeler yaşanıyor...
10 yıllık Real Madrid kariyerinin ardından İspanyol devinin yollarını ayırdığı Pepe, Fransız ekibi Paris Saint Germain'le anlaşamadı.
PSG'nin sözleşme teklifi kendi isteğine en yakın olan gibi görünüyordu, ancak sözleşmenin süresi açısından mutabakat sağlanamadı. Bunun üzerine Pepe de Türkiye'de yeni bir maceraya atılma kararı verdi.
Beşiktaş, Portekizli savunmacının transferinde favori konumuna geldi. Pepe ve menajeri, görüşmelerde bulunmak üzere önümüzdeki hafta İstanbul'a geliyor.


Marca da duyurdu

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca Gazetesi Pepe'nin Beşiktaş ile anlaşmak üzere İstanbul'a geleceğini açıkladı. Ronaldo ve Quaresma faktörü Pepe'nin Beşiktaş'ı tercih etmesinde başrolü oynadı.
Beşiktaş yönetimi, 34 yaşındaki oyuncuya 5 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme teklif etmişti.  

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BeşiktaşPepePortekiz
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