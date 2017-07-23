Payallar'da ağır tempo

TEKNİK Direktör Ali Haydar Durusoy gözetiminde idmanlarını sürdüren sarı siyahlı ekip, yeni transferlerle birlikte daha da güçlendi. Dünü izinli geçiren Payallarsporlu oyuncular, Cumartesi yapılan sabah antrenmanında dayanıklılık ve kuvvet çalışması yaptı. Akşam yapılan antrenmanda ise gruplara ayrılan oyuncular, ayak tenisi ve taktik çift kale maç yaparak idmanı tamamladılar.