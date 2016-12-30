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Payallar güçlendi

Payallarspor, Antalya 1. Amatör Küme 2. Grup'ta fırtına gibi eserken Arcan Aktürk'ü transfer etti

Payallar güçlendi

Payallarspor, Antalya 1. Amatör Küme 2. Grup'ta fırtına gibi eserken Arcan Aktürk'ü transfer etti

30 Aralık 2016 Cuma 22:44
Payallar güçlendi
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ANTALYA 1. Amatör Küme 2. Grup'ta fırtına gibi esen ve 7 maçta 7 galibiyet alarak 21 puanla zirvede bulunan Payallarspor, Süper Amatör Küme 1. Grup Lideri Korkuteli Belediyespor'dan sol bek Arcan Aktürk'ü transfer etti. Önceki gün başkan yardımcısı Mustafa Özkan'ın da katıldığı törenle sözleşmeyi imzalayan genç oyuncu "Payallarspor'un başarısı için buraya geldim. El ele vererek Süper Amatör Küme'ye yükseleceğiz" dedi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
PayallarsporAntalyaSüper Amatör KümeArcan Aktürk
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