Payallar güçlendi

ANTALYA 1. Amatör Küme 2. Grup'ta fırtına gibi esen ve 7 maçta 7 galibiyet alarak 21 puanla zirvede bulunan Payallarspor, Süper Amatör Küme 1. Grup Lideri Korkuteli Belediyespor'dan sol bek Arcan Aktürk'ü transfer etti. Önceki gün başkan yardımcısı Mustafa Özkan'ın da katıldığı törenle sözleşmeyi imzalayan genç oyuncu "Payallarspor'un başarısı için buraya geldim. El ele vererek Süper Amatör Küme'ye yükseleceğiz" dedi.
ANTALYA 1. Amatör Küme 2. Grup'ta fırtına gibi esen ve 7 maçta 7 galibiyet alarak 21 puanla zirvede bulunan Payallarspor, Süper Amatör Küme 1. Grup Lideri Korkuteli Belediyespor'dan sol bek Arcan Aktürk'ü transfer etti. Önceki gün başkan yardımcısı Mustafa Özkan'ın da katıldığı törenle sözleşmeyi imzalayan genç oyuncu "Payallarspor'un başarısı için buraya geldim. El ele vererek Süper Amatör Küme'ye yükseleceğiz" dedi.