Paul Le Guen ilk antrenmanına çıktı

YEŞİL-beyazlı takım, yeni sezon öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Saat 18.00’de Özlüce Tesisleri’nde toplanan Bursasporlu oyuncular 19.00’da sahaya indi. Antrenman öncesi yeşil-beyazlı oyuncular basın mensuplarına toplu fotoğraf verirken, yeni transferlerden Barış Yardımcı ve geçtiğimiz sezon kadroya katılan Ozan Can Kökçü de takımla birlikte ilk antrenmana çıktı. İzinli olan Batalla, Aziz Behich, Harun Tekin, Jorquera ve Stancu’nun önümüzdeki günlerde takıma katılması beklenirken, antrenmanda toplam 29 oyuncunun yer aldığı bildirildi. Sakatlıkları bulunan Furkan Özçal, Emre Taşdemir ve Ertuğrul Ersoy da takımdan ayrı olarak çalıştı.

“Karşılamanın olduğu günden beri çalışmayı iple çekiyordum”

Bursaspor’un yeni teknik adamı Paul Le Guen’in yardımcı antrenörü Yves Colleh, kaleci antrenörü Chiristian Mas ve fizyoterapist Joel Le Hir de göreve başladı. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fransız teknik adam, Bursaspor ile ilgili ilk izleniminin güzel olduğunu belirterek, “Burada olmaktan çok mutluyum. Karşılamanın olduğu günden beri çalışmayı iple çekiyordum. Bugün de buradayız. Gönül isterdi ki tam kadro çalışalım ama bütün takımların yaşadığı bir problem bu. Milli takımlarda yaz boyunca mücadele eden oyuncular, gelecek, gidecek oyuncular oluyor. İlk günden itibaren tam kadro çalışmanız çok mümkün olmuyor. Burada olmaktan çok gururluyum, çok mutluyum. Türkiye liginde teknik direktörlük yapacağım için de çok büyük bir heyecan duyuyorum” dedi.

“5-6 doğru oyuncuyu kadromuza katmak istiyoruz”

Transfer çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Le Guen, “Aceleye yer olmadığını düşünüyorum. Özellikle bugün stoper transferini açıkladık. Bu transferden ötürü çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Özellikle sezon başına kadar 5-6 doğru oyuncu ile görüşerek ve takıma kazandırarak kadro içinde doğru bir denge sağlayacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

“Doğru 26 kişiyle ikinci kampımızı gerçekleştirmeye çalışacağım”

Avusturya’da yapılacak ikinci etap çalışmalarına 3 kaleci ve 23 oyuncu ile gitmeyi istediklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Orada bulunan tüm oyuncularımıza ve takımımıza fayda sağlayacağımızı düşünüyorum. Uzun bir liste var elimizde. Bugünlerde yapacağımız çalışmalarda oyuncuları gözlemleyerek, doğru 26 kişiyle ikinci kampımızı gerçekleştirmeye çalışacağım” dedi.

“Bursaspor adına en doğru kararın verileceğine inanıyorum”

Takıma katılmasını istediği oyuncuları belirlediğini ifade eden deneyimli teknik adam, “bununla alakalı yazılı bir çalışma yaptım ama bazen düşündüklerinizle gerçekler arasında mesafe olabiliyor. Baysse istediğimiz bir oyuncuydu ama gerçekleşmedi. Bir transferin gerçekleşmesi 2-3 gün gecikecekse ama bizim için doğru transfer olduğuna ikna olacaksak bu bize sıkıntı oluşturmaz. Transfer çalışmaları devam ediyor. Bursaspor adına en doğru kararın verileceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.