Özel sporcular yüzme şampiyonası Alanya'da başladı

ALANYA Olimpik Yüzme Havuzu’nda otizm, mental ve down kategorilerinde yarışlar gerçekleştirildi. Şampiyonayı izleyenler arasında Halk Bank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkan Vekili Sadettin Akçi ve Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Kula da vardı. Şampiyonanın açılış seremonisi saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, "Tüm sporcularımız, bizim için çok özel ve değerlisiniz. Yarışlara katılan tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum" dedi.