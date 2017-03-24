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Özel sporcular yüzme şampiyonası Alanya'da başladı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Alanya’nın ev sahipliği ile gerçekleştirilen 1. Bölge Yüzme Şampiyonası, 91 kulüpten 148 sporcunun katılımı ile başladı

Özel sporcular yüzme şampiyonası Alanya'da başladı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Alanya’nın ev sahipliği ile gerçekleştirilen 1. Bölge Yüzme Şampiyonası, 91 kulüpten 148 sporcunun katılımı ile başladı

24 Mart 2017 Cuma 17:14
Özel sporcular yüzme şampiyonası Alanya'da başladı
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ALANYA Olimpik Yüzme Havuzu’nda otizm, mental ve down kategorilerinde yarışlar gerçekleştirildi. Şampiyonayı izleyenler arasında Halk Bank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkan Vekili Sadettin Akçi ve Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Kula da vardı. Şampiyonanın açılış seremonisi saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, "Tüm sporcularımız, bizim için çok özel ve değerlisiniz. Yarışlara katılan tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Özel SporcuYüzme ŞampiyonasıAlanya
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