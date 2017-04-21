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Osmanlıspor Goldcity'de 

Süper Lig'de yarın temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un konuğu olacak olan Osmanlıspor, Goldcity Hotel'e gelerek kampa girdi

Osmanlıspor Goldcity'de 

Süper Lig'de yarın temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un konuğu olacak olan Osmanlıspor, Goldcity Hotel'e gelerek kampa girdi

21 Nisan 2017 Cuma 15:52
Osmanlıspor Goldcity'de 
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SPOR Toto Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmalarından olan Aytemiz Alanyaspor - Osmanlıspor mücadelesi, yarın 16.00'da Bahçeşehir Okulları Arena Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma için bugün Alanya'ya gelen Ankara ekibi Osmanlıspor, Kargıcak'taki Goldcity Hotel'de kampa girdi. Bugün saat 17.00'de son bir ter idmanı yapacak olan Osmanlıspor'un yarınki maçın hazırlıklarını tamamlayacağı öğrenildi.
 

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Son Güncelleme: 21.04.2017 17:03
Anahtar Kelimeler:
Goldcity HotelOsmanlısporAytemiz AlanyasporSüper Lig
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