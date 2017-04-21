Osmanlıspor Goldcity'de 

SPOR Toto Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmalarından olan Aytemiz Alanyaspor - Osmanlıspor mücadelesi, yarın 16.00'da Bahçeşehir Okulları Arena Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma için bugün Alanya'ya gelen Ankara ekibi Osmanlıspor, Kargıcak'taki Goldcity Hotel'de kampa girdi. Bugün saat 17.00'de son bir ter idmanı yapacak olan Osmanlıspor'un yarınki maçın hazırlıklarını tamamlayacağı öğrenildi.

