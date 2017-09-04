Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
110010
ALTIN
147.272
DOLAR
3.4219
STERLİN
4.4415
EURO
4.0575
05 Eylül 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
5 Eylül Günlük Burç Yorumu
Vitamin ve protein deposu su yosunları
Vitamin ve protein deposu su...
Piezo cerrahisi ile korkulara son
Piezo cerrahisi ile korkulara son
banner468

Osmanlıspor, geleceğe yatırım yaptı

Osmanlıspor, Uruguaylı file bekçisi Santiago Mele ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 20 yaşındaki genç kaleci bu sezon Ankaragücü’nde kiralık olarak oynayacak

Osmanlıspor, geleceğe yatırım yaptı

Osmanlıspor, Uruguaylı file bekçisi Santiago Mele ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 20 yaşındaki genç kaleci bu sezon Ankaragücü’nde kiralık olarak oynayacak

04 Eylül 2017 Pazartesi 18:55
Osmanlıspor, geleceğe yatırım yaptı
banner404

OSMANLISPOR, yine flaş transferlerden birisine imza attı. Başkent ekibi, 27 kez Uruguay Milli Takım forması giymiş olan Santiago Mele ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Ülkesinde Fernando Muslera’nın veliahtı olarak gösterilen genç kaleci, ilk yıl Başkent’in 1. Lig’deki temsilcisi Ankaragücü kadrosunda yer alacak.

Karayel; “Geleceğin takımını oluşturmaya çalışıyoruz”

Mele transferi ile ilgili olarak yine çok önemli bir transfere daha imza atmış olduklarını belirten Osmanlıspor yöneticilerinden Cenk Karayel, “Uruguaylı Santiago Mele ile 5 yıllık sözleşme imzaladık. Karakteri, kişiliği ve çalışma azmiyle örnek bir oyuncu. Genç oyuncumuz 1 yıl Ankaragücü’nde kiralık olarak oynayacak. 27 kez Uruguay Milli Takım forması giymiş olan genç kalecimizin ileride Osmanlıspor’a çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Gelecekte daha iyi bir Osmanlıspor’a sahip olabilmek ve tekrar Avrupa kupalarında boy gösterebilmek için geleceğin takımını oluşturmaya çalışıyoruz. U20 Dünya Kupası’nda takip ettik ve birçok kulübün transfer listesindeki oyuncuyu, Osmanlıspor'akazandırdığımız için mutluyuz” şeklinde konuştu.

Mele; “Türkiye’ye gelebilmek benim için büyük bir şans”

Büyük bir oyuncu olabilmek için Türkiye’ye gelmesinin kendisi için büyük bir şans olduğunu ifade eden Santiago Mele, “Buraya gelmeden önce Türkiye ve Osmanlıspor hakkında internette araştırma yapmakla kalmadım aynı zamanda Uruguaylı oyunculardan da tavsiye aldım. Galatasaray kalecisi Fernando Muslera ile de konuştum. Muslera Türkiye, Türk insanı, Osmanlıspor hakkında çok olumlu şeyler söyledi. Özellikle Osmanlıspor’un benim için çok büyük bir şans olacağını belirtti. Muslera’yla aynı ülkede yer almak ve onun veliahtı olarak gösterilmem benim için çok büyük bir sorumluluk. Kimsenin yüzünü kara çıkarmamak için çok çalışacağım” dedi. 5 yıllık sözleşme imzalayan ve 1 yıl Ankaragücü’nde kiralık olarak oynayacak olan genç kaleci Ankaragücü hakkında ise şunları söyledi: “Buraya gelmeden önce Ankaragücü’nü de araştırdım ve çok etkilendim. İnanılmaz bir taraftara sahip olduğunu gördüm. Türkiye’nin en büyük ve en köklü kulüplerinden birisi olduğunu öğrendim. 1 yıl kiralık olarak Ankaragücü forması giyeceğim ve oynayacağım süre zarfında onların mutluluğu için uğraşacağım.” 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
OsmanlısporSantiago Mele
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanyaspor ilk peşinde
Alanyaspor ilk peşinde
Alanyasporlu Yunanlar ilk 11'de
Alanyasporlu Yunanlar ilk 11'de
Bakan Bak, millileri yalnız bırakmadı
Bakan Bak, millileri yalnız bırakmadı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim