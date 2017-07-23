Orkan Çınar Beşiktaş'ta!

KÜME düşen Gaziantepspor'da devam etmek istemeyen genç oyuncu ile siyah-beyazlı yöneticilerin görüşmesi olumlu geçti. Kırmızı siyahlı kulüple de anlaşan Beşiktaş 21 yaşındaki kanat oyuncusu ile el sıkıştı.
Geçtiğimiz sezon Gaziantepspor ile 15 maça çıkan yetenekli futbolcu 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
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