Orkan Çınar Beşiktaş'ta!

KÜME düşen Gaziantepspor'da devam etmek istemeyen genç oyuncu ile siyah-beyazlı yöneticilerin görüşmesi olumlu geçti. Kırmızı siyahlı kulüple de anlaşan Beşiktaş 21 yaşındaki kanat oyuncusu ile el sıkıştı.

Geçtiğimiz sezon Gaziantepspor ile 15 maça çıkan yetenekli futbolcu 1 gol attı ve 1 asist yaptı.