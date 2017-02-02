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Organizasyon bitmiyor

Hemen her hafta farklı bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapan Alanya, 3-5 Şubat tarihlerinde Türkiye Şampiyonası Bisiklet 1. Etap Puanlı Yol Yarışları'na sahne olacak

Organizasyon bitmiyor

Hemen her hafta farklı bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapan Alanya, 3-5 Şubat tarihlerinde Türkiye Şampiyonası Bisiklet 1. Etap Puanlı Yol Yarışları'na sahne olacak

02 Şubat 2017 Perşembe 22:26
Organizasyon bitmiyor
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TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu (TBF) tarafından Alanya Belediyesi'nin ev sahipliği ile düzenlenen Türkiye Şampiyonası Bisiklet 1. Etap Puanlı Yol Yarışları'nda sporcular, büyük erkekler, büyük kadınlar, genç kadınlar, yıldız erkekler (a), yıldız erkekler (b), yıldız kadınlar, genç erkekler ve master erkekler kategorilerinde mücadele edecek. Hergün saat 09.00'da başlayacak olan yarışlarda, Cuma günü büyük erkekler, büyük kadınlar, genç kadınlar, yıldız erkekler (a) ve genç erkekler kategorileri yarışacak. Atatürk Anıtı önünde başlayacak olan yarış, Gazipaşa yolunda gerçekleştirilerek yine anıt önünde sona erecek. Cumartesi ve Pazar günü yarış güzergahı ise, Atatürk Anıtı önünde başlayarak, Grand Kaptan Hotel'den dönüş ve anıt önünde bitiş olarak gerçekleşecek. Yarışma sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verilecek. 

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaTürkiye Şampiyonası BisikletPuanlı Yol Yarışları
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