Onazi Trabzonspor kampına katıldı

İlk 20 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda, ısınma hareketleri yapıldı, daha sonra ise taktik ağırlıklı çalışmaya geçildi.

Bordo-mavililerde, yabancı oyunculardan sadece kaleci Esteban Alvarado çalışmada yer almadı. Antrenmandan sonra kampa katılan futbolcunun yarın ki çalışmaya katılması bekleniyor.

Karadeniz ekibinin kampına Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi de katıldı. Öğle saatlerinde kampa gelen Onazi, kondisyon salonunda çalıştıktan sonra akşam antrenmanında yer alarak takımdan ayrı koşu yaptı.

BORDO -mavililer, Başkent Budapeşte'nin Telki kasabasında konaklanılan otelin sahasında sabah ve akşam olmak üzere yaptığı çift idmanla günü tamamladı.

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