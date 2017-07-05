Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 27°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
100744
ALTIN
142.311
DOLAR
3.6083
STERLIN
4.6666
EURO
4.0916
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Havuzda ve denize girenler dikkat!
Havuzda ve denize girenler dikkat!
Kadın ile erkek arasındaki bilimsel farklar!
Kadın ile erkek arasındaki bilimsel...
Ödem söktüren 10 besin
Ödem söktüren 10 besin

Onazi Trabzonspor kampına katıldı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan'da kamp yapan Trabzonspor, hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Kampa takımın Nijeryalı oyuncusu Onazi de katıldı

Onazi Trabzonspor kampına katıldı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan'da kamp yapan Trabzonspor, hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Kampa takımın Nijeryalı oyuncusu Onazi de katıldı

05 Temmuz 2017 Çarşamba 23:34
Onazi Trabzonspor kampına katıldı
banner404

BORDO-mavililer, Başkent Budapeşte'nin Telki kasabasında konaklanılan otelin sahasında sabah ve akşam olmak üzere yaptığı çift idmanla günü tamamladı.

Karadeniz ekibinin kampına Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi de katıldı. Öğle saatlerinde kampa gelen Onazi, kondisyon salonunda çalıştıktan sonra akşam antrenmanında yer alarak takımdan ayrı koşu yaptı.

Bordo-mavililerde, yabancı oyunculardan sadece kaleci Esteban Alvarado çalışmada yer almadı. Antrenmandan sonra kampa katılan futbolcunun yarın ki çalışmaya katılması bekleniyor.

İlk 20 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda, ısınma hareketleri yapıldı, daha sonra ise taktik ağırlıklı çalışmaya geçildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
OnaziTrabzonspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turkcell Süper Kupa maçı Samsun'da
Turkcell Süper Kupa maçı Samsun'da
Süper Lig maçları Fransa'da yayınlanacak
Süper Lig maçları Fransa'da yayınlanacak
Trabzonspor Kulübü Başkanı Usta: Kucka ve kulübü ile anlaştık
Trabzonspor Kulübü Başkanı Usta: Kucka ve kulübü ile anlaştık

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals