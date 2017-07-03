Omeruo'ya Sivas kancası

Yasin ARAZ
BONSERVİSİ İngiliz devi Chelsea'nin elinde bulunan oyuncuyu kiralama yoluyla transfer etmek istediği öğrenilen kırmızı beyazlı ekibin, oyuncuyla temasa geçtiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon turuncu yeşilli forma ile 26 maçta oynayan Nijeryalı oyuncu, 1 gol atmıştı.
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