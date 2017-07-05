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Olmpiakos, Emenike’yi açıkladı

Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos, Fenerbahçe’den Nijeryalı futbolcusu Emmanuel Emenike’yi transfer ettiğini açıkladı

Olmpiakos, Emenike’yi açıkladı

Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos, Fenerbahçe’den Nijeryalı futbolcusu Emmanuel Emenike’yi transfer ettiğini açıkladı

05 Temmuz 2017 Çarşamba 18:23
Olmpiakos, Emenike’yi açıkladı
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OLYMPIAKOS, Emenike transferini resmen açıkladı. Yunan kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Emenike ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Nijeryalı futbolcu, dün kırmızı-beyazlılar için sağlık kontrolünden geçtikten sonra Türkiye’ye dönmüştü.

Emenike, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, “Olympiakos’a oynamak ve elimden gelenin en iyisini yapmak için geldim” dedi. 

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OlmpiakosEmenikeYunanistan Ligi Ekiplerinden Olympiakos
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