Olmpiakos, Emenike’yi açıkladı

OLYMPIAKOS, Emenike transferini resmen açıkladı. Yunan kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Emenike ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Nijeryalı futbolcu, dün kırmızı-beyazlılar için sağlık kontrolünden geçtikten sonra Türkiye’ye dönmüştü.
Emenike, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, “Olympiakos’a oynamak ve elimden gelenin en iyisini yapmak için geldim” dedi.
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