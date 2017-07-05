Olmpiakos, Emenike’yi açıkladı

OLYMPIAKOS, Emenike transferini resmen açıkladı. Yunan kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Emenike ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Nijeryalı futbolcu, dün kırmızı-beyazlılar için sağlık kontrolünden geçtikten sonra Türkiye’ye dönmüştü.

Emenike, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, “Olympiakos’a oynamak ve elimden gelenin en iyisini yapmak için geldim” dedi.