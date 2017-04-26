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Okullarda 'Futbol' heyecanı

Her devrin en popüler sporu olan futbol, ilköğretim okullarında da heyecan yaratmaya devam ediyor

Okullarda 'Futbol' heyecanı

Her devrin en popüler sporu olan futbol, ilköğretim okullarında da heyecan yaratmaya devam ediyor

26 Nisan 2017 Çarşamba 00:02
Okullarda 'Futbol' heyecanı
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FUTBOL, 7'den 70'e her yaştan insanın gözde sporu olmaya devam ediyor. Alanya Nezihat-Abdullah Doğan İlköğretim Okulu'nda da 3. sınıflar arasında Futbol Turnuvası düzenlendi. Turnuvada final oynayan 3/A ve 3/D sınıfları arasındaki karşılaşma büyük heyecana sahne oldu. Karşılaşma sonucu rakibini Gökhan Metin'in asistleri, Melih Kunt'un golleriyle 2-0 mağlup eden 3/D sınıfı öğrencileri şampiyon oldu. 3/D sınıfı kadrosunda yer alan Melih Kunt gibi, Alanyaspor Belediyespor Minik Takımı oyuncularından Gökhan Metin de güzel futboluyla tüm dikkatleri üzerinde topladı ve izleyenlere "Gelecekte başarılı bir futbolcu olacak" dedirtti.  

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SporFutbolOkullar
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