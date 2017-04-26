Okullarda 'Futbol' heyecanı

FUTBOL, 7'den 70'e her yaştan insanın gözde sporu olmaya devam ediyor. Alanya Nezihat-Abdullah Doğan İlköğretim Okulu'nda da 3. sınıflar arasında Futbol Turnuvası düzenlendi. Turnuvada final oynayan 3/A ve 3/D sınıfları arasındaki karşılaşma büyük heyecana sahne oldu. Karşılaşma sonucu rakibini Gökhan Metin'in asistleri, Melih Kunt'un golleriyle 2-0 mağlup eden 3/D sınıfı öğrencileri şampiyon oldu. 3/D sınıfı kadrosunda yer alan Melih Kunt gibi, Alanyaspor Belediyespor Minik Takımı oyuncularından Gökhan Metin de güzel futboluyla tüm dikkatleri üzerinde topladı ve izleyenlere "Gelecekte başarılı bir futbolcu olacak" dedirtti.