Okullarda 'Futbol' heyecanı

FUTBOL, 7'den 70'e her yaştan insanın gözde sporu olmaya devam ediyor. Alanya Nezihat-Abdullah Doğan İlköğretim Okulu'nda da 3. sınıflar arasında Futbol Turnuvası düzenlendi. Turnuvada final oynayan 3/A ve 3/D sınıfları arasındaki karşılaşma büyük heyecana sahne oldu. Karşılaşma sonucu rakibini Gökhan Metin'in asistleri, Melih Kunt'un golleriyle 2-0 mağlup eden 3/D sınıfı öğrencileri şampiyon oldu. 3/D sınıfı kadrosunda yer alan Melih Kunt gibi, Alanyaspor Belediyespor Minik Takımı oyuncularından Gökhan Metin de güzel futboluyla tüm dikkatleri üzerinde topladı ve izleyenlere "Gelecekte başarılı bir futbolcu olacak" dedirtti.
26 Nisan 2017 Çarşamba 00:02