"Oğuzhan gaza gelmiş"

SÖZ konusu yönetici, Oğuzhan'ın "dolduruşa getirildiğini" maça "kurulu çıktığını" iddia etti. İşte Fenerbahçeli yöneticinin Fotomaç Muhabiri Emre BOL'a yaptığı açıklamalar:

NİYE ÖVÜYORSUN VAN PERSİE'Yİ

"Oğuzhan 28 Ocak'ta yani derbi maçtan bir hafta önce bir TV kanalına röportaj veriyor. Bu röportajda Van Persie'yi örnek aldığını söylüyor...""..Van Persie'nin Arsenal'deyken kendisine sahip çıktığını, ailece kucak açtığını söylüyor. Van Persie, F.Bahçe'ye gelince bu kez kendisinin ona sahip çıktığını söylüyor...""Öğrendik ki bu röportajdan sonra hem Beşiktaş yönetiminden hem de taraftarlardan tepki almış...""Beşiktaşlı yöneticiler, 'Adamlar en büyük rakibimiz, bir hafta sonra maçımız var, niye övüyorsun futbolcularını. Sen Beşiktaş kaptanısın, senin Van Persie ile ne işin olur. Derbiye çık, Beşiktaşlılığını göster' diyerek Oğuzhan'a dolduruşa getirmişler anlayacağınız...""O da bu gazla Van Persie falan dinlemiyor tabii. Her türlü tahrik unsurunu kullanıyor. İşin gerçeği budur..."Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup derbiden 10 gün önce NTV Spor'a verdiği röportajda Arsenal'de kendisine Van Persie'nin sahip çıktığını ve kendisine onu örnek olduğunu anlatmıştı.