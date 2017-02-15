Öğrencilerden sevgi seli

ETKİNLİĞE Altyapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Muhammet Çetin, Başkan Yardımcısı Mehmet Uslu, Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu, Altyapı Derneği Başkanı Turan Görgün, Altyapı Koordinatörü Kamil Ulaş, turuncu yeşilli futbolcular Haydar Yılmaz, Emre Akbaba, Fabrice N'Sakala ve Lamine Gassama katıldı.

Altyapı Koordinatörü Kamil Ulaş, futbol okulu için hazırlanan çanta, forma, şort, çorap, eşofman, yağmurluk, bere, atkı, eldiven, matara, bileklik ve havludan oluşan kıyafet ve malzeme setini öğrencilere tanıttı. Daha sonra Altyapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Muhammet Çetin, okulun başarılı öğrencileri 4-C sınıfından Ali Burak Kaya ve Ravza Bozkurt'a çanta, 4-B sınıfından Muhammet Kerem Arlı ve 4-D sınıfından Berinay Nur Çetin'e forma hediye etti. Öğrenciler turuncu yeşilli futbolculara sevgi gösterisinde bulunurken, futbolcular ise öğrencilerle fotoğraf çektirerek imza dağıttı.

Jülide Akça İlkokulu Müdürü Mustafa Yaman, altyapı yetkilileri ve futbolculara etkinliğe katıldıkları için teşekkür etti. Altyapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Muhammet Çetin ise öğrencilere başarı diledi.