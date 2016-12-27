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Öğrenciler kıyasıya yarıştı

Alanya’da 2016-2017 eğitim-öğretim yılı okul spor faaliyetleri programı doğrultusunda, 383 öğrencinin katılımı ile okullararası kros yarışması düzenlendi

Öğrenciler kıyasıya yarıştı
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GENÇLİK Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Alanya Belediyesi’nin destekleri ile yapılan yarışlar, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisinde (kız-erkek) olmak üzere 3 kategoride yapıldı. Grand Kaptan Otel Önünde başlayıp Kaymakamlık önünde biten yarışmada küçük kızlarda 47, küçük erkeklerde 46, yıldız kızlarda 68, yıldız erkeklerde 100, genç kızlarda 55 ve genç erkeklerde 67 sporcu olmak üzere, toplamda 383 sporcu mücadele etti. 
Ahmet Asım Tokuş Caddesi üzerinde gerçekleştirilen yarışlar çekişmeli ve renkli görüntülere sahne oldu. Yarışma sonunda Küçük Kızlarda birinci Nimet Aleattinoğlu, ikinci Değirmendere, üçüncü Hayate Hanım oldu. Yıldız Kızlar kategorisinde ise birinci Değirmendere, ikinci Mahmutlar, üçüncü Hayate Hanım oldu. Genç kızlarda da birinci Eczacı G.V.B. Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, ikinci Hasan Çolak Anadolu Lisesi ve üçüncü de Alanya Osmangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.
Küçük erkeklerde ise birinci Hayate Hanım olurken, ikinci Değirmendere, üçüncü ise Yeşilöz oldu. Yıldız Erkeklerde de birinci Hacıkadiroğlu, ikinci Değirmendere ve üçüncü de Hayate Hanım oldu. Genç Erkeklerde ise birinci Oba Nazmi Yılmaz Anadolu Lisesi, ikinci Hasan Çolak Anadolu Lisesi ve üçüncü de Mahmutlar Şükrü Kaptanoğlu Anadolu Lisesi oldu.
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Etiketler; #grand kaptan otel #Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü #Alanya Belediyesi
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