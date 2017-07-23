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Off-road heyecanı

Düzce’de Off-road heyecanı yaşandı. Çilimli ilçesindeki parkurda yarışan arazi araçları nefes kesti. Zaman zaman parkurda devrilme tehlikesi yaşayan arazi araçlarını kaldırmada izleyiciler yardımcı oldu

Off-road heyecanı

Düzce’de Off-road heyecanı yaşandı. Çilimli ilçesindeki parkurda yarışan arazi araçları nefes kesti. Zaman zaman parkurda devrilme tehlikesi yaşayan arazi araçlarını kaldırmada izleyiciler yardımcı oldu

23 Temmuz 2017 Pazar 22:21
Off-road heyecanı
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DÜZCE Safari Off-road Kulübü tarafından bu yıl 4’üncüsü yapılan Off-road şenlikleri Düzce’nin Çilimli İlçesi Kaplan Dede Dağı Kosca Bayırı mevkinde yapıldı. 12 kadın 60 erkek toplam 72 yarışçının katıldığı Off-road şenlikleri 2 gün sürdü. Toplam 5 kategoride yarışların yapıldığı Off-road Şenliklerinde yarışmacılar 2. günde zorlu parkurlarda arazi araçlarıyla şampiyon olabilmek için kıyasıya yarıştı. Yarışmacılar parkurda yaptıkları hareketler izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Zaman zaman kaza tehlikeleri de atlatıldı. Parkurda devrilme tehlikesi geçiren araca yarışı izleyenler devrilmemesi için yardımcı oldu.

Büyük heyecana sahne olan yarışların S1 kategorisinde birinciliği Barbaros Duman - Cengiz Çelik, S2 kategorisinde Osman Öztaş - Şükrü Arslan ikilisi, S3 Kategorisinde Murat Keskin - Ahmet Cıbır, S4’te Hasan Büyükcesur - Emre Kovancı kazandı. Bayanlar kategorisinde aynı zamanda abi kardeş olan İlknur Uzuner Akın - co pilotu Emin Uzuner ikilisi kazandı.

Parkuru geçemeyen ve parkur ortasında kalan araçlar ise parkur kenarlarında bulunan traktörler ve arazi araçlarının yardımıyla parkur dışına çekildiler. Bazı araçlar ise zorlu etaplara dayanamayarak arızalandı ve yarış dışı kaldı.

Yarışma parkuru hakkında değerlendirme yapan S4 kategorisinde birinci olan Hasan Büyükcesur ve Emre Kovacı ikilisi, parkurun kısa olduğunu söyleyerek, “Yarışmaya Kardot Kulübünden katılıyoruz. Co Pilotum Emre Kovacı ile birlikte ilk defa Düzce’deki Off-road yarışına katılıyoruz. Yarışmalar zevkliydi ancak parkur kısaydı” dedi.

Bayanlar Kategorisinde birinci olan İlknur Uzuner Akın - Emin Uzuner kardeşler ise, “Öncelikle yarışan bütün yarışmacılar başarılar diliyoruz. Güzel bir etkinlik. Her sene olduğu gibi bu sene de destekliyoruz. 2011 yılından beride bu tip yarışlara abim ile birlikte katılıyoruz. Çok şükür her yarışımızda derece yaptık. En çok dereceyi birincilikte yaptık. Böylede devam edecek inşallah. Nerede yarış var biz oradayız” dedi.

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Son Güncelleme: 23.07.2017 22:23
Anahtar Kelimeler:
Off-road HeyecanıDüzce
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