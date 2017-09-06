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O Galatasaraylı, Güney Afrika'yı yıktı

Yeşil Burun Adaları, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Güney Afrika'yı deplasmanda Garry Rodrigues'in golleriyle 2-1 mağlup etti

O Galatasaraylı, Güney Afrika'yı yıktı

Yeşil Burun Adaları, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Güney Afrika'yı deplasmanda Garry Rodrigues'in golleriyle 2-1 mağlup etti

06 Eylül 2017 Çarşamba 11:39
O Galatasaraylı, Güney Afrika'yı yıktı
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2018 Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde Galatasaraylı Garry Rodrigues’in formasını giydiği Yeşil Burun Adaları, deplasmanda Güney Afrika ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılı takımla yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Garry Rodrigues, 52 ve 67. dakikada attığı gollerle takımına 3 puanı getiren isim oldu. Güney Afrika’nın golünü ise 90. dakikada Andile Jali kaydetti. Galatasaraylı yıldızın frikikten attığı ilk gol büyük beğeni topladı.

Bu sonuçla Yeşil Burun Adaları grupta puanını 6’ya yükseltti ve 2. sıraya yükseldi. Güney Afrika ise 4 puanla son sırada kaldı.

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galatasaraylı güney afrika yıktı
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