O Galatasaraylı, Güney Afrika'yı yıktı

2018 Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde Galatasaraylı Garry Rodrigues’in formasını giydiği Yeşil Burun Adaları, deplasmanda Güney Afrika ile karşılaştı.
Sarı-kırmızılı takımla yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Garry Rodrigues, 52 ve 67. dakikada attığı gollerle takımına 3 puanı getiren isim oldu. Güney Afrika’nın golünü ise 90. dakikada Andile Jali kaydetti. Galatasaraylı yıldızın frikikten attığı ilk gol büyük beğeni topladı.
Bu sonuçla Yeşil Burun Adaları grupta puanını 6’ya yükseltti ve 2. sıraya yükseldi. Güney Afrika ise 4 puanla son sırada kaldı.
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