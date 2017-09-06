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Nuri Şahin: 'Türkiye futbol ülkesi olarak çok zor bir ülke'

A Milli Futbol Takımı'nın yıldızı Nuri Şahin, 1-0 kazandığımız Hırvatistan karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu

Nuri Şahin: 'Türkiye futbol ülkesi olarak çok zor bir ülke'

A Milli Futbol Takımı'nın yıldızı Nuri Şahin, 1-0 kazandığımız Hırvatistan karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu

06 Eylül 2017 Çarşamba 11:53
Nuri Şahin: 'Türkiye futbol ülkesi olarak çok zor bir ülke'
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A Milli Takım’ın Hırvatistan’ı 1-0 yendiği karşılaşmada ilk 11’de görev alıp 87 dakika sahada kalan Nuri Şahin, mücadele sonrasında konuştu. Nuri, Hırvatistan’ın gücüne dikkat çekerken, Türk futbolu hakkında da net ifadeler kullandı.

Nuri’nin sözleri şöyle;

Hocamız, inanılmaz uzun toplantı yapıyor. İnsan bazen sıkılıyor ama herkesin ne yapacağını bilmesi çok önemli. Hırvatistan da çok pozisyona girdi. Adamlar çok üst seviye bir takıma sahip. Şükürler olsun, maçı biz aldık. İki maçı mecburen almalıyız. İnşallah lider oluruz. En kötü ihtimalle play-offa gitmeliyiz. Böyle bir maçı alıp gitmemek olmaz. Türkiye, futbol ülkesi olarak çok zor bir ülke. Burada futbol oynamak kolay değil. Futbolcuların çok büyük hataları var tabii.

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