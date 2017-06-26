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Nur Tatar şampiyonluğa yürüyor

23. Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası’nın üçüncü gününde mücadele eden milli sporcu Nur Tatar Askari, yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi

Nur Tatar şampiyonluğa yürüyor

23. Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası’nın üçüncü gününde mücadele eden milli sporcu Nur Tatar Askari, yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi

26 Haziran 2017 Pazartesi 11:43
Nur Tatar şampiyonluğa yürüyor
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DÜNYA Tekvando Federasyonu (WTF) tarafından Güney Kore’nin Muju kentinde düzenlenen ve bir hafta sürecek olan 23. Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası, üçüncü gün müsabakalarıyla devam ediyor. 183 ülkeden 971 sporcunun katıldığı ve katılım rekorunun kırıldığı şampiyonada ülkemiz adına üçüncü gün kadınlar 67 kiloda Nur Tatar Askari ve erkekler 68 kiloda Ferhat Can Kavurat mücadele etti.
Kadınlar 67 kiloda şampiyonaya 1 numaralı seribaşı olarak katılan Avrupa şampiyonu, Dünya ve Olimpiyat 2’ncisi Milli Tekvandocu Nur Tatar Askari, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda İran’dan Melika Mirhosseini Vakili’yi 4-2, üçüncü turda Özbekistan’dan Nigora Tursunlukova’yı altın vuruş sonrasında yine 4-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Hırvatistan’dan Matea Jelic ile karşılaşan milli tekvandocu 4-0 geriye düştüğü müsabakanın normal süresinin son anında 4-4 eşitliği sağladı. Altın vuruşa giden müsabakada rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Nur Tatar Askari, yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.
Kadınlar 67 kiloda yarı final ve final müsabakaları yarın (Salı) TSİ ile 13.00’de başlayacak. Nur Tatar Askari, yarı finalde evsahibi Güney Koreli Kim Dan-Ji ile karşılaşacak. Milli tekvandocumuz rakibini geçmesi durumunda finalde Amerikalı Paige McPherson ile Çinli Mengyu Zhang müsabakasının galibiyle dünya şampiyonluğu için karşılayacak.

18 yaşındaki milli tekvandocu Ferhat Can Kavurat ise, ilk turda Avrupa şampiyonu Portekizli Rui Braganca’yı 18-15 yenerek önemli bir galibiyet almasına rağmen ikinci turda İngiltere’den Peter Longobardi’ye 18-11 mağlup olarak şampiyonaya veda etti.
Şampiyonanın dördüncü gününde Nur Tatar Askari’nin altın madalya mücadelesinin yanında genç sporcular tatamiye çıkacak. Kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs ve erkekler 58 kiloda Mertcan Dolmacı, tecrübe kazanmanın yanı sıra madalya kovalayacak. 

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Anahtar Kelimeler:
Nur TatarDünya Tekvando FederasyonuWTF
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