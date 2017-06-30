NTV Spor kapatılıyor mu? Şahenk açıkladı

DOĞUŞ Holding'in patronu Ferit Şahenk, Fenerbahçe ile dev sponsorluk anlaşmasının imzalandığı törende önemli açıklamalar yaptı.

Günlerdir sosyal medyayı sallayan ve haberlere yansıyan NTV Spor'un 17 Temmuz'da kapatılacağı yönündeki iddialar yalanlandı.

Şahenk, NTV Spor'un kapatılacağı yönündeki iddialara, "NTV Spor'un kapanma haberlerini sürekli okuyorum. Sadece ilgiyle izliyorum herkesi. Böyle bir şey olursa biz zaten açıklarız" sözleriyle cevap verdi.