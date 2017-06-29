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N'Sakala kulüp arıyor

Alanyaspor'da başarılı bir sezon geçiren ve kiralık olarak forma giyen N'Sakala'nın, Anderlecht kadrosunda düşünülmediği ve kendisine kulüp aradığı öğrenildi

N'Sakala kulüp arıyor

Alanyaspor'da başarılı bir sezon geçiren ve kiralık olarak forma giyen N'Sakala'nın, Anderlecht kadrosunda düşünülmediği ve kendisine kulüp aradığı öğrenildi

29 Haziran 2017 Perşembe 23:19
N'Sakala kulüp arıyor
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BELÇİKA basınında çıkan bir habere göre, Alanyaspor'da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Fabrice N'Sakala'nın Anderlecht'in yeni sezon kadrosunda düşünülmediği ve kendine kulüp aradığı iddia edildi. Turuncu yeşilli takımda sezona sol bek olarak başlayan, Safet Susic'in gelmesinden sonra dönüşümlü olarak sol açıkta da başarıyla mücadele eden Demokratik Kongo asıllı Fransız oyuncu, Alanyaspor'da 27 maçta forma giydi ve 4 asist yaptı. Öte yandan, Belçika ekibi Anderlecht'in 1.4 milyon Euro bonservisi bulunan oyuncuyu bu sene kiralık olarak vermeyeceği ve bonservisi ile satmak istediği de gelen bilgiler arasında. 

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Son Güncelleme: 29.06.2017 23:25
Anahtar Kelimeler:
AlanyasporAnderlecht
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