N'Sakala kulüp arıyor

BELÇİKA basınında çıkan bir habere göre, Alanyaspor'da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Fabrice N'Sakala'nın Anderlecht'in yeni sezon kadrosunda düşünülmediği ve kendine kulüp aradığı iddia edildi. Turuncu yeşilli takımda sezona sol bek olarak başlayan, Safet Susic'in gelmesinden sonra dönüşümlü olarak sol açıkta da başarıyla mücadele eden Demokratik Kongo asıllı Fransız oyuncu, Alanyaspor'da 27 maçta forma giydi ve 4 asist yaptı. Öte yandan, Belçika ekibi Anderlecht'in 1.4 milyon Euro bonservisi bulunan oyuncuyu bu sene kiralık olarak vermeyeceği ve bonservisi ile satmak istediği de gelen bilgiler arasında.
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