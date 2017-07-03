N'Sakala 3 yıllık imzaladı

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Alanyaspor, geçtiğimiz sezon Belçika ekibi Anderlecht'ten kiralık olarak transfer ettiği Demokratik Kongolu oyuncu Fabrice N'Sakala'yı bu kez bonservisi ile aldı. Anderlecht Kulübü ile görüşen ve sonuca varan turuncu yeşilli yönetim, oyuncuyu tekrar renklerine bağlayarak 3 yıllık imza attırdı. Alanyaspor'da başarılı bir sezon geçiren ve 27 maçta forma giyen N'Sakala, 4 de asist yaparak taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştı.

"KALBİM BURADAYDI"

Alanyaspor'a tekrar transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen N'Sakala, "Burada başarılı bir sezon geçirdim. Kiralık olarak geldiğim için sezon sonu eski kulübüme geri dönmüştüm ancak kalbim Alanya'da kalmıştı. Sayın başkanımız kulübümle görüşerek beni bonaervisimle birlikte transfer etti. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Tekrar burada olduğum için çok ama çok mutluyum" dedi.