Nihayet Tolga Ciğerci!

UZUN bir sakatlık dönemi geçiren Tolga Ciğerci, haftalar sonra Kayserispor maçında sahadaki yerini alabilecek.Kupada oynanan Başakşehir maçının ardından oyuncularına 2 gün izin veren ve ilk olarka dün Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da, teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminden hazırlık maçı talebinde bulundu.

12 Şubat Pazar günü sahasında Kayserispor'u konuk edecek Galatasaray'da yöneticiler, Riekerink'in talebi üzerine apar topar Eyüpspor'la Florya'da oynanacak bir maç ayarladı. 30'ar dakika üzerinden oynanacak karşılaşma, altyapı oyuncuları da forma giyecek.

Selçuk ve Sneijder'in yokluğunda uzun süren sakatlık dönemini atlatan Tolga Ciğerci'ye şans vermeyi düşünen Hollandalı hoca, gurbetçi oyuncunun son durumunu görüp kararını ona göre verecek.

