banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88045
ALTIN
147.227
DOLAR
3.6957
STERLIN
4.6439
EURO
3.9491
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Parkinson için 'beyin iğnesi' projesi tamamlandı!
Parkinson için 'beyin iğnesi' projesi...
Organ bağışı ile 3 kişiyi hayata bağladı!
Organ bağışı ile 3 kişiyi...
Sigaranın her türlüsü zararlı!
Sigaranın her türlüsü zararlı!

Nihayet Tolga Ciğerci!

Galatasaray'da Tolga Ciğerci Kayserispor maçında sahada olacak

Nihayet Tolga Ciğerci!

Galatasaray'da Tolga Ciğerci Kayserispor maçında sahada olacak

09 Şubat 2017 Perşembe 16:09
Nihayet Tolga Ciğerci!
banner404

UZUN bir sakatlık dönemi geçiren Tolga Ciğerci, haftalar sonra Kayserispor maçında sahadaki yerini alabilecek.Kupada oynanan Başakşehir maçının ardından oyuncularına 2 gün izin veren ve ilk olarka dün Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da, teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminden hazırlık maçı talebinde bulundu. 
12 Şubat Pazar günü sahasında Kayserispor'u konuk edecek Galatasaray'da yöneticiler, Riekerink'in talebi üzerine apar topar Eyüpspor'la Florya'da oynanacak bir maç ayarladı. 30'ar dakika üzerinden oynanacak karşılaşma, altyapı oyuncuları da forma giyecek.
Selçuk ve Sneijder'in yokluğunda uzun süren sakatlık dönemini atlatan Tolga Ciğerci'ye şans vermeyi düşünen Hollandalı hoca, gurbetçi oyuncunun son durumunu görüp kararını ona göre verecek.
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
SneijderGalatasarayTolga CiğerciKayserispor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kestelspor hücuma takviye yaptı
Kestelspor hücuma takviye yaptı
Alanyaspor - Gençlerbirliği maçının hakemi belli oldu
Alanyaspor - Gençlerbirliği maçının hakemi belli oldu
Alanyaspor’un Gençler mesaisi sürüyor
Alanyaspor’un Gençler mesaisi sürüyor

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals