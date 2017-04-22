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Nefes kesen maçı İstanbul ekibi kazandı

Türkiye Spor Toto Basketbol Ligi’nin 27. hafta karşılaşmasında BEST Balıkesir, İstanbul BBSK ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi İstanbul ekibi 84-77 kazandı

Nefes kesen maçı İstanbul ekibi kazandı

Türkiye Spor Toto Basketbol Ligi’nin 27. hafta karşılaşmasında BEST Balıkesir, İstanbul BBSK ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi İstanbul ekibi 84-77 kazandı

22 Nisan 2017 Cumartesi 20:53
Nefes kesen maçı İstanbul ekibi kazandı
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BEST Balıkesir’de Tre Kelley 29 sayı ve 1 ribaunt ile müsabakanın en iyi oyuncusu odu. İstanbul BBSK’ da ise Ian Hammer 25 sayı 7 ribaunt ile oynadı.

İlk çeyrek İstanbul BBSK iyi bir başlangıç yaparak ilk 4,5 dakikayı 11-0’lık skor yakaladı. BEST Balıkesir müsabakada ilk sayısını Delroy James’in basket faulü ile skoru 3-11’e getirdi. İstanbul BBSK McCollaway ve Deniz Kılıç ile arayı açtı. İlk periyot İstanbul BBSK’ın üstünlüğü ile geçildi. (15-26)

2. periyoda BEST Balıkesir aradaki sayı farkını kapatmak için başladı. BEST Balıkesir Ofoegbu ve Delroy James’in sayıları ile skora katkı verirken, İstanbul BBSK Calloway, Jaka Klobucar, Deniz attığı sayılar ile ilk yarıyı sayı farkını arttırarak kapattı. İstanbul BBSK 32-51 devreye önde girdi.

3. periyotta İstanbul BBSK müsabakadaki üstün oyununu sürdürdü. BEST Balıkesir karşısında Earl Calloway, Deniz ve Klobucar’ın sayılarına, BEST Balıkesir Delroy James, Ofoegbu ile karşılık versede, İstanbul BBSK 3.peritotu 54-67 önde geçti.

4.periyot BEST Balıkesir hızlı başladı. Delroy James, Ofoegbu, Tre Kelley’in sayıları ile fark 6 sayıya kadar indi. 73-79 İstanbul BBSK önde geçti. İstanbul BBSK müsabakayı 77-84 kazandı.

KÜNYE

Salon: Balıkesir Yeni Spor Salonu

Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Özlem Yalman xx, Kaan Büyükçil xx

BEST Balıkesir: Ofoegbu xxx 19, Delroy James xxx 20, Tre Kelley xxx 17, Ahmet Erdoğan xx, Austin Nichols xxx 6, Joey Dorsey xx 3, Valettin Pastal x 4, Ümit Sonkol xx 6, Melih Yıldız xx 2, Murat Kozan x

Başantrenör: Hakan Demir

İstanbul BBSK: Sean Armand xx 12, Earl Calloway xx 8, Deniz Kılıçlı 14, Uğur Dokuyan xxx 5, Ben McCauley xxx 8, Galloway xxx 8, Jaka Klobucar xx 13, Damir Markota xx 8, Djordje Gagic x 6, Metecan x Erbil Eroğlu xx

Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan

1. Periyot: 15- 26 (İstanbul BBSK lehine)

Devre: 32-51 (İstanbul BBSK lehine)

3. Periyot: 54-67 (İstanbul BBSK lehine)

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Spor Toto Basketbolİstanbul EkibiBalıkesirİstanbul
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